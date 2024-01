Massenstart beim Wintercup-Rennen auf dem Baldeneysee in Essen bei einem Grad.

Kanusport Gelungener Einstieg in Saison für KGE-Asse beim Wintercup

Essen. Mit Top-Ergebnissen steigen die Essener Kanuten beim Wintercup-Rennen in Essen in die Saison ein. Erstmals war der Baldeneysee Austragungsort.

Samstagvormittag am Baldeneysee: Temperaturen bei 1 Grad, leichter Nieselregen. Eigentlich ein Wetter, um es sich zu Hause gemütlich zu machen. Nicht aber für viele, viele Kanuten, die sich auf den Weg zum Baldeneysee gemacht hatten, um am „Wintercup“ teilzunehmen. Ursprünglich mal vom Wildwasserlager ins Leben gerufen, um die langen Wintermonate mit Wettkämpfen zu füllen - nun eine Serie, die großen Anklang findet. Dabei inzwischen Top-Kanuten aus den Disziplinen Rennsport, Wildwasser und StandUp-Paddeln (SUP), wie hier mit dem niederländischen Weltmeister Joep van Bakel.

Erstmals war der Baldeneysee der Austragungsort

Erstmals stand nun Essen als dritte von vier Stationen der aktuellen Wintercup-Serie als Austragungsort an. Am Ende konnte Regattaleiter Jan Schäfer nur eine positive Bilanz ziehen. „Erst einmal waren wir froh, diese Regatta überhaupt ausrichten zu können. Eine Woche früher wäre es aufgrund des Hochwassers gar nicht möglich gewesen. Und schön, dass so viele Top-Athleten aus den unterschiedlichen Disziplinen hier waren und tollen Sport geboten haben. Es war aus sportlicher Sich einfach ein hoch ambitioniertes Event“.

Bei dem alle trotz der ungemütlichen Bedingungen offensichtlich großen Spaß hatten – einfach ein toller Saisonauftakt der besonderen Art. In die je nach Kategorie 12 bzw. 8-Kilometer langen Rennen ging es in einem Massenstart. Da lagen 150 (!) Boote am Start und drehten vier bzw. zwei Runden vor dem Regattahaus; verfolgt von vielen Kanu-Fans.

Das Siegertrio: (v. li.): Andreas Heilinger, Nico Paufler und Tim Dietzler. Foto: Ute Freise / Essen

Erwartungsgemäß kamen die Kajak-Herren am besten vom Start weg, allen voran WM-Langstrecken-Bronzemedaillengewinner Nico Paufler mit Tim Dietzler und dem Kölner Andreas Heilinger. Und der war immerhin auch schon Wildwasser-Einzel-Europameister und häufig mit Nico Paufler im Marathon am Start. Dieses Trio war es dann auch, das dem Rennen der Kajak-Herren den Stempel aufdrückte, mächtig Tempo machte und sich gegenseitig nichts schenkte. Immer klarer wurde, dass die Entscheidung kurz nach der letzten Wende im Sprint fallen würde.

Nico Paufler mit den größten Reserven

Da hatte dann Nico Paufler die größten Reserven und setzte sich knapp vor Dietzler und Heilinger durch. „Es war so anstrengend und ich war am Ende richtig platt. Gerne hätte ich Nico noch etwas mehr geärgert“, kommentierte Tim Dietzler schmunzelnd seinen eigenen starken Auftritt; dabei betonend, wie viel Spaß das Rennen trotz aller Anstrengung gemacht habe. Aber an Nico Paufler gab es bei diesem Rennen kein Vorbeikommen, er wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und setzte sich im Endspurt durch gegen Tim Dietzler und Andreas Heilinger.

„Es war schön, einen Wintercup vor der eigenen Haustür zu haben und super, dass so viele Teilnehmer dabei waren. Toll, dass sich die KGE so gut präsentieren konnte. Aber es war auch anstrengend, so früh im Jahr ein langes Rennen zu fahren. Es war spannend auf der ganzen Strecke und taktisch ausgelegt. Ich freue mich sehr, es im Endspurt für mich entscheiden zu können“, so der Sieger Nico Paufler. Einen ganz starken Eindruck hinterließ auch Caroline Arft, die souverän die Damenwertung für sich entscheiden konnte.

Vorne lag am Ende in seinem ersten Jugendjahr auch Henry Koelmann. Und Leonhard Levien Boehling als Zweiter sowie Jakob Savelsberg als Dritter sorgten hier noch für einen totalen Essener Erfolg. In der Juniorenklasse waren es dann Jan Braatz als Zweiter und Branimir Dimitrov als Dritter, die weitere KGE-Erfolge einfuhren.

Alles in allem ein Saisonauftakt, der als überaus gelungen bezeichnet werden kann. „Es war einfach eine zwar anstrengende, aber absolut schöne Abwechslung zum Wintertraining. Und es freut mich immer, wenn Essen Austragungsort von Wettkämpfen ist und wir Werbung für unseren schönen Sport machen können“, brachte Caroline Aft das Event auf den Punkt.

