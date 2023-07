Basketball Gegen dieses Team starten die ETB Miners in die Saison

Essen. Spielplan beschert Erstregionalligisten ETB Miners am 2. September ein Heimspiel. Ein vielversprechendes Talent ergänzt ambitionierte Mannschaft.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners füllt den Kader weiter auf: Mit Reik Gäbler haben sich die Essener die Dienste eines 19-jährigen Talents gesichert, das vor allem beim ETB II in der Zweiten Regionalliga Erfahrungen im Senioren-Basketball sammeln soll – und das Training der „Ersten“ vervollständigen und intensivieren soll.

Es war vor allem die enorme Intensität, die dem sportlichen Führungsduo Raphael Wilder (Sportlicher Leiter) und Lars Wendt (Headcoach) bei den Tryouts aufgefallen war. „Auftreten und Motivation“, so Wilder, der Gäbler aber zutraut auch Minuten in der anstehenden ambitionierten Erstregionalliga-Saison zu bekommen. „Wenn er sich weiter so ins Zeug legt.“ Und Wendt ergänzt: „Er wird uns mit seiner Athletik, Aggressivität und Unbekümmertheit auf den Guard-Positionen sicher weiterhelfen.“

Ambitionierten ETB Miners fehlen noch ein paar Leistungsträger

Klar ist damit aber natürlich auch: Es fehlen im schwarz-weißen Kader noch Leistungsträger, um das Ziel Aufstieg wirklich seriös angehen zu können. Derzeit sind es Dzemal Selimovic, Noah Westerhaus, Müslim Özmeral, Tim Schneider, Nikita Khartchenkov und Neuverpflichtung Marius Behr (Pro B Schwelm) die zur ersten Gaqrnitur gehören.

Der Spielplan für die 1. Regionalliga ist nun auch veröffentlicht worden. Die Saison startet für die Essener mit dem Heimspiel am 2. September am Hallo gegen BSV Münsterland Baskets Wulfen (19.30 Uhr), das gab der Westdeutsche Basketball-Verband bekannt. Auch die erste Runde des WBV-Pokals steht – die Miners haben ein Freilos.

Die Miners bieten Dauerkarten zu Preisen von 85 Euro (Erwachsene), 60 Euro (ermäßigt, beispielsweise Studenten, Azubis, Rentner, Schwerbehinderte) und 40 Euro (Vereinsmitglieder) an. Weitere Infos unter miners.ruhr

Die Hinrunde der Ersten Regionalliga:

2. September: ETB – Wulfen (19.30 Uhr, Hallo)

9. September: HammStars – ETB (19.30 Uhr)

16. September: ETB – Bayer Leverkusen II (19.30 Uhr, Hallo)

23. September: Hertener Löwen – ETB (19 Uhr)

30. September: ETB – DTV Basketball Köln (19.30 Uhr, Hallo)

8. Oktober: NEW Elephants Grevenbroich – ETB (16 Uhr)

14. Oktober: ETB – Citybasket Recklinghausen (19.30 Uhr, Hallo)

21. Oktober: Telekom Baskets Bonn II – ETB (16.30 Uhr)

28. Oktober: ETB – SV Haspe (19.30 Uhr, Hallo)

4. November: Accent Baskets Salzkotten – ETB (18.30 Uhr)

11. November: ETB – UBC Münster II (19.30 Uhr, Hallo)

18. November: ETB – BBA Hagen (19.30 Uhr, Hallo)

