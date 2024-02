Geburtstagskind und cooler Typ bescheren RWE den Heimsieg

Essen Ausgerechnet zwei Spieler aus der zweiten Reihe sorgen beim 4:3-Heimspektakel von Rot-Weiss Essen gegen Freiburg für das Happy End.

Ein breites Grinsen konnte sich Cedric Harenbrock nicht verkneifen, als er in den Kabinentrakt kam. „Normal geht nicht“, ließ der Mittelfeldspieler die wartenden Journalisten wissen, bevor der wieder verschwand. Ganz Rot-Weiss Essen war wieder einmal bestens gelaunt nach diesem Spieltag. Was absolut nachvollziehbar ist nach diesem 4:3-Spektakel gegen den SC Freiburg II.

Es ist mal wieder gutgegangen an der Hafenstraße, wie so oft in dieser Saison. Neun Heimsiege haben die Rot-Weissen schon eingefahren, das ist Ligaspitze und macht sie zu einem potenziellen Kandidaten zumindest für Relegationsplatz drei. Doch die Grasflecken, die Erde an den Klamotten zeugten von harter Arbeit gegen den Tabellenletzten, die man trotz Warnung von Trainer Dabrowski so nicht erwartet hatte. Wen hatte man in dieser Saison nicht schon alles bezwungen in diesem Stadion, da schien es für viele ausgeschlossen, dass ausgerechnet das abgeschlagene Schlusslicht Probleme machen könnte.

Nicht der erste furiose Last-Minute-Sieg für Rot-Weiss Essen in dieser Saison

Aber Fußball ist ein Teil der Unterhaltungsbranche. Und vor allem auf der „Bühne“ Hafenstraße haben die Zuschauer regelmäßig ihren Spaß. Im Dezember berauschte gegen den Halleschen FC (3:2) ein ähnlich furioser Last-Minute-Erfolg die Fan-Gemeinde. Diesmal waren es jedoch nur knapp drei Minuten, von der 88. bis in die Nachspielzeit, in denen man aus dem 2:3-Rückstand noch einen Dreier zog. „Wir haben wieder eine mega Mentalität gezeigt und hatten den Glauben und Willen, das Ding noch herumzureißen“, lobte RWE-Trainer Christoph Dabrowski und fügte hinzu: „Es war ein wichtiger Schritt für uns, nach der Niederlage in Münster gleich mit drei Punkten weiterzumachen.“

Der Stolz überwiege, so der Coach, aber es war nicht zu überhören, dass ihn einiges gestört hatte. „Unser Plan ist anfangs ganz gut aufgegangen, wir haben druckvoll nach vorn gespielt und Chancen kreiert.“ Dann habe man naiv verteidigt und Freiburg ins Spiel zurückgeholt. Thomas Eisfeld hatte das 1:0 gemacht, weitere Möglichkeiten waren vorhanden für eine deutlichere Führung. Dann plötzlich hatte der Gegner zwei überragende Momente und hebelte die indisponierte Essener Abwehr zweimal sehenswert aus zur 2:1-Führung.

Ohne Felix Götze (Infekt) und Mittelfeld-Säule Vinko Sapina, der kurzfristig mit Knieproblemen passen musste, wirkte die Defensive der Gastgeber einige Male unsortiert. „Natürlich freut man sich über den Sieg, aber wir müssen uns da steigern und dürfen nicht so leichte Gegentore kassieren“, bekräftigte José-Enrique Rios Alonso. „Das 1:2 war stark herausgespielt, das Gegentore zum 2:3 darf uns so nicht passieren“, zeigte sich der Innenverteidiger selbstkritisch. „Aber scheißegal, Hauptsache wir haben die drei Punkte.“

Kribbelige Situation: Moussa Doumbouya verwandelt den Elfmeter für Rot-Weiss Essen in der Nachspielzeit. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

RWE hat ein knüppelhartes Programm vor der Brust

Das trifft es im Kern, aber Trainer Dabrowski deutete schon an, dass darüber noch reden sein wird. Viel Zeit bleibt nicht, denn es geht gleich in die Englische Woche. Dienstag bei 1860 München, Samstag beim Spitzenreiter Regensburg. Überhaupt steht RWE ein knüppelhartes Programm bevor gegen die unmittelbare Konkurrenz: dann Ulm zu Hause, in Dresden, dann kommt Unterhaching und anschließend wartet Verl. Danach kann man vielleicht besser beurteilen, wie groß die Chance auf den Relegationsplatz ist.

Für das Happy End sorgten schließlich zwei Spieler aus der zweiten Reihe. „Wieder einmal haben die Jungs, die reingekommen sind, uns einen Impuls gegeben“, sagte Dabrowski, dem man entsprechend ein glückliches Händchen bei den Wechseln attestieren kann. Nils Kaiser und Moussa Doumbouya vom Elfmeterpunkt (zuvor war Obuz gefoult worden) rückten die Dinge gerade. „Hut ab vor Moussa, an der Hafenstraße in der Nachspielzeit so den Kopf zu bewahren“, meinte der RWE-Coach. Nicht auszudenken, wenn ausgerechnet Douboumya, der ohnehin kritisch beäugt wird, den Sieg mit einem Fehlschuss verschenkt hätte.

Nils Kaiser erzielt mit dem 3:3 sein erstes Drittliga-Tor für Rot-Weiss Essen

Und ausgerechnet Nils Kaiser, der am Samstag Geburtstag hatte. „Was Schöneres gibt es nicht, als ein Tor zu erzielen und drei Punkte zu holen“, sagte der 22-Jährige artig. Es war sein erstes Tor in der 3. Liga, für die er bei RWE zunächst gar nicht mehr eingeplant war. Ausgeliehen nach Wiedenbrück (Regionalliga) kehrte der Mittelfeldspieler zu dieser Spielzeit zurück und war dann lange verletzt. Aber auch Kaiser hat – ganz RWE like - nie aufgegeben.

Insgesamt erst 95 Spielminuten stehen nun in dessen Bilanz. Und natürlich das erste Drittliga-Tor. „Ein Traumtor“, wie Dabrowski lobte. „Ich habe freie Bahn und dann treffe ich den Ball ganz gut, würde ich sagen“, beschreibt Kaiser bescheiden seinen Präzisionsschuss in den Winkel. Aber feiern lassen vor der Westtribüne konnte er sich nicht. „Ron hat mich gleich am Trikot gezogen und gerufen, ab zur Mittellinie, wir schießen noch eins.“ Korrekt, Herr Berlinski, alles richtig gemacht.

