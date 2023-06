GC Heidhausen musste den Platz an der Sonne räumen

Essen. Am vorletzten Spieltag in der 2. Bundesliga West boten die Essener auf der Anlage in Gütersloh eine schwache Leistung. Zum Showdown nach Krefeld.

In der 2. Bundesliga West hat der GC Essen-Heidhausen die Tabellenführung am vorletzten Spieltag abgegeben. Auf der Anlage des Westfälischen GC Gütersloh stritten sich die Gastgeber mit einer Spitzenmannschaft der Liga um den Tagessieg, allerdings nicht mit Essen, sondern mit dem G&LC Köln.

Zu viele Athleten der Mannschaft von Kapitän Thomas Werner hatte das Problem von höheren Scores in der Wertung, so dass die Heidhausener sogar aufpassen mussten, an diesem Spieltag nicht den letzten Platz zu belegen. Der Krefelder GC war näher am GC Essen-Heidhausen als die Essener ihrerseits an der Spitze.

Anspruchsvoller Platz in Gütersloh

Auf dem anspruchsvollen Platz in Gütersloh musste man einen genauen Spielplan haben, um sich Birdiechancen erspielen zu können. Dies gelang den Essenern nicht optimal und schon früh waren höhere Zahlen im Livescoring zu sehen. Solide kamen Daniel Gelser, Robert Bunnefeld und Richard Schumann über ihre Runde Einzel. Die übrigen Spieler hatte vor allem damit zu kämpfen, größere Katastrophen zu vermeiden.

Ganz anders präsentierten sich die Kölner. Kenji Nakajima, der vor wenigen Jahren noch mit dem GC Hubbelrath Deutscher Mannschaftsmeister war, lieferte in Gütersloh eine überragende 67 (fünf unter Par) ab. Köln stand damit vor den Vierern auf Rang zwei, hinter Gastgeber Gütersloh, der als Abstiegskandidat bei seinem Heimspiel über sich hinaus wuchs. Und auch Dortmund hatte bessere Ergebnisse als Essen in der Wertung, so dass es besonders guter Vierer am Nachmittag bedurft hätte, um das Ruder noch herum zu reißen.

Aber an diesem Tag zog auch diese Trumpfkarte des GC Essen-Heidhausen nicht. Im Gegenteil: Auch hier waren die Kölner an diesem Tag viel besser unterwegs und sicherten sich nicht nur den Tagessieg, sondern damit auch die Tabellenführung und eine bessere Gesamtschlagzahl. „Mit dem Ergebnis sind wir überhaupt nicht zufrieden. Das ist weder unser Anspruch, noch unsere Klasse, uns an einem Tag so viele Schläge abnehmen zu lassen.

Mission für den Spieltag in Krefeld ist klar

Die Mission für den Spieltag in Krefeld ist damit klar. Wir müssen acht Schläge weniger als Köln machen. Daher steht bei allen für die nächsten Wochen viel Training auf dem Programm, damit wir selbstbewusst nach Krefeld fahren können. Wir werden Gas geben und um den Einzug in die Relegation kämpfen“, ist Mannschaftssprecher Hendrik Stoffel weiterhin kämpferisch.

Zum Showdown um den Meistertitel der 2. Bundesliga West und damit verbunden die Qualifikation zur Relegation zur 1. Bundesliga kommt es am 23. Juli auf der traditionsreichen Anlage des Krefelder GC. Ergebnisse

4. Spieltag, Einzel: Daniel Gelser, Even Par; Robert Bunnefeld, Even Par; Richard Schumann +1; Brandon Dietzel +4; Florian Benner +6; Tim Holle +8; Max Pieck +10: Paul Nickel (+11). Vierer: Schumann/Bunnefeld +2; Benner/Stoffel +6; Gelser/Lombardo +7; Dietzel/Nickel +8.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen