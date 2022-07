Golf Gastgeber Heidhausen will Serie des Spitzenreiters brechen

Essen. Der Golf-Club Heidhausen richtet Sonntag den 4. Spieltag in der 2. Bundesliga aus. Essener könnten mit einem Heimsieg wichtige Weichen stellen.

Den 4. Spieltag in der 2. Golf-Bundesliga West richtet am Sonntag (ab 7.30 Uhr) der GC Essen-Heidhausen aus. Zu Gast auf der Anlage an der Preutenborbeckstraße sind die Mannschaften aus Frankfurt, Köln, Wuppertal und Düsseldorf.

Zunächst werden acht Spieler je Team im Einzel eine Runde absolvieren. Danach gehen je Team vier Vierer, also jeweils zwei Spieler gemeinsam auf die Runde. Von den zwölf Ergebnissen, die erspielt werden, werden zehn gewertet.

Frankfurt ist mehrfacher Deutscher Meister und wird als Tabellenführer der Favoritenrolle voll gerecht. Die Hessen haben alle drei Spieltage gewonnen. Sie werden unter anderem die ehemaligen Jugend-Nationalspieler Lukas Buller und Ben Bradley sowie einige sehr erfahrene Spieler aufbieten.

Die Gastgeber wollen die Serie der Frankfurter brechen und ihren Heimvorteil auf der hügeligen Anlage nutzen. Der Aufstieg ist in dieser Saison zwar kein Thema mehr, aber mit einem Sieg könnte man die Abstiegsgefahr vorzeitig bannen.

https://www.waz.de/staedte/essen/so-schlug-sich-rot-weiss-essen-beim-golf-in-heidhausen-id235773599.html

Heidhausen liegt nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. „Wir werden in Bestbesetzung alles daran setzen, den Tagessieg zu erringen“, sagt Kapitän Thomas Werner zuversichtlich. Brandon Dietzel ist von der Pro Golf Tour aus Österreich zurück. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier:Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen