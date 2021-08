FVN ruft zum Impfen auf: „Pandemie ist noch nicht vorbei“

Region. Der FVN ruft für die „Rückkehr in den Fußball, wie wir ihn kennen und lieben“ zum Impfen auf. Präsident Peter Frymuth findet klare Worte.

Der Westdeutsche Fußballverband ruft mit seinen Landesverbänden, zu denen der Fußballverband Niederrhein (FVN) und der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) gehören, alle Menschen, für die eine Coronaschutzimpfung aktuell empfohlen wird, dazu auf, sich auch impfen zu lassen.

FVN-Präsident Peter Frymuth sagt: „Corona-Schutzmaßnahmen und die entsprechende Organisation gehören längst zum Alltag der Vereine in NRW, die mit großer Verantwortung mit diesem Thema umgehen. Wir sind froh über die Lockerungen, die uns das Fußballtraining und das Spiel wieder ermöglichen. Für einen nachhaltigen Erfolg gilt es nun aber, eine möglichst hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erreichen. Darauf setzen wir auch innerhalb der Fußballfamilie: Werben Sie bitte in Ihrem Verein dafür, sich impfen zu lassen. Denn die Pandemie ist noch nicht vorbei.“

Herdenimmunität würde den Sport sicherer machen

Der FVN hofft auf eine „Herdenimmunität, die auch unseren Sport sicherer macht. Jede geimpfte Person trägt zur Eindämmung des Virus bei und ermöglicht uns allen die Rückkehr in den Fußball, wie wir ihn kennen und lieben. Und zwar mit Jubel und Emotionen, Kampfgeist und Schweiß, Zuschauern auf den Tribünen und in der Kreisliga an der Bratwurstbude. Deshalb gilt: Impfen - um wieder richtig powern zu können“, so der Verband.

