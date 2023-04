Fußball Bezirksliga Fußballhit in Vogelheim: VSV will Primus Schönebeck ablösen

Essen. In der Bezirksliga kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Vogelheimer SV und Primus SG Schönebeck. Das sagen die beiden Trainer vor dem Anpfiff.

Der Essener Amateurfußball blickt am Sonntag (15.15 Uhr) nach Vogelheim. Unweit von der Hafenstraße entfernt, steigt am Lichtenhorst das Spiel der Spiele in der Bezirksliga 7. Der Zweite Vogelheimer SV empfängt Spitzenreiter SG Schönebeck. Beide trennen nur zwei Punkte. Es könnte also nach diesem Spieltag einen neuen Tabellenführer geben oder es fällt eine Vorentscheidung im Titelrennen.

Es dürfte ein spannendes Spitzenspiel werden. Der Vogelheimer SV strotzt nach drei Siegen in Folge vor Selbstvertrauen und würde mit einem Erfolg zum besten Heimteam der Liga avancieren. Trainer Christian Mikolajczak freut sich auf die große Herausforderung: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Schönebeck ist eine sehr junge, gefährliche Mannschaft. Gerade in der Offensive haben sie eine hohe Qualität. Es wird auch darauf ankommen, wer mit der Nervosität besser klarkommt.“ Zumal eine gute Kulisse erwartet wird.

Vogelheimer SV fühlt als Verfolger der SG Schönebeck keinen Druck

Mikolajczak gibt eine klare Marschroute vor: „Wir werden uns auf unser Spiel fokussieren und den Jungs einen klaren Plan mit auf den Weg geben. Die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Wir haben Schönebeck gut analysiert und sind bereit. Wir haben überhaupt keinen Druck und sind in der Verfolgerrolle. Das sollte uns beflügeln.“

Die Gäste haben nur zwei von 25 Partien verloren, stellen mit 93 Toren die beste Offensive der Liga und in Robin Barth (24 Tore) den Top-Torjäger. Trotz der Brisanz wirkt SGS-Coach Olaf Rehmann relativ entspannt: „Ich kenne viele Spieler von Vogelheim und deren Qualität. Wir erwarten einen disziplinierten Gegner, der gut organisiert versuchen wird, unser Spiel zu unterbinden. Wir versuchen, bestmöglich vorbereitet zu sein. Am Ende des Tages wird es auch ein wenig auf das Spielglück ankommen, aber wir gehen optimistisch in die Partie.“

Der Tabellendritte BG Überruhr muss seine letzte Chance wahren

Während der Tabellenzweite Vogelheim den Spitzenreiter Schönebeck stürzen möchte, wollen die Verfolger natürlich auch noch ihre Chance im Aufstiegsrennen wahren. BG Überruhr auf Rang drei liegt nur vier Punkte hinter SGS. Die Stimmung in Überruhr war nach dem jüngsten 3:3 gegen Aufsteiger SuS Niederbonsfeld getrübt. Coach Murat Aksoy hakte den Titel sogar ganz ab: „Wir brauchen nicht mehr über den Aufstieg zu reden“, sagte er enttäuscht. Nun muss sein Team am Sonntag (15.15 Uhr) beim Tabellensiebten Fortuna Bottrop unbedingt einen Dreier einfahren.

Im Abstiegskampf steht für TuS Essen-West 81 am Sontag (14 Uhr) eine immens wichtige Partie beim direkten Konkurrenten SC Velbert II an. Verlieren die Essener droht der Absturz auf den drittletzten Tabellenplatz. Mit einem Sieg wäre ein Nichtabstiegsplatz möglich.

