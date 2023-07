Für Tusem Essen wird die neue Saison ein enormer Kraftakt

Essen. Zweitligist Tusem Essen beginnt Montag mit der Saisonvorbereitung. Die Spieltermine stehen fest und sind für alle Beteiligten nicht nur positiv.

Die Zweitliga-Handballer von Tusem Essen starten am kommenden Montag mit ihrer Vorbereitung auf die Saison, die für Essener am 2. September mit einem schweren Auswärtsspiel beim Erstliga-Absteiger ASV Hamm-Westfalen beginnt. Zum Einstieg ein Derby, mein lieber Mann. Überhaupt hat es der Hinrundenspielplan für die Mannschaft von Trainer Michael Hegemann in sich - auch angesichts der neuen Anwurfzeiten.

Heimpremiere hat der Tusem am Sonntag, 10. September, gegen TSV Bayer Dormagen. Gespielt wird um 17 Uhr am Hallo. Doch an die veränderten Anwurfzeiten werden sich die Handball-Fans gewöhnen müssen. Durch den neuen Medienpartner DYN lag die Spielplan-Gestaltung nicht mehr in den Händen der Vereine. Eine Verteilung der Spiele auf mehrere Tage und feste Anwurfzeitenfenster sollen laut Anbieter ein größeres Handballerlebnis für das ganze Wochenende ermöglichen. So werden die Essener Heimspiele an Freitagen zumeist erst um 20.30 Uhr beginnen.

Tusem Essen hat strapaziöse Deutschlandtour vor sich

Mit dem dritten Spieltag beginnt für Tusem dann eine strapaziöse Deutschlandtour. Zunächst geht es nach Potsdam (17. September) und anschließend am 24. September nach Dresden. Zusätzlich gibt es auch noch die Auslosung der zweiten Runde im DHB-Pokal. Der September endet mit dem Heimkracher gegen TuS N-Lübbecke (29. September/ 20.30 Uhr). Viel Zeit durchzuatmen bleibt nicht, denn schon am Sonntag, 8. Oktober, wartet die schwere Aufgabe beim Erstliga-Absteiger GWD Minden.

Der Dezember steht ganz im Zeichen der NRW-Derbys. Neben dem VfL Eintracht Hagen (3. Dezember, 17.00 Uhr) haben die Essener am Freitag (22. Dezember, 20.30 Uhr) auch ASV Hamm Westfalen zum Rückspiel zu Gast. Am 2. Weihnachtstag geht es dann nach Dormagen.

Jonas Ellwanger, Kapitän von Tusem Essen, muss sich auf einige Neuigkeiten in der nächsten Zweitliga-Saison einstellen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Durch die neue Medienpartnerschaft haben wir die Chance, endlich die Plattform zu bekommen, die wir benötigen“, sagt Tusem-Trainer Michael Hegemann, der aber auch mit Sorgenfalten auf den Spielplan schaut: „Gerade für uns als familiennaher Verein sind die späteren Anwurfzeiten von Nachteil. Wir hoffen aber, dass die vermehrten Spieltage am Sonntag dies wieder ausgleichen können.“

Eine Herausforderung seien natürlich auch die vielen Auswärtsspieltage an Sonntagen: „Bei uns als Zweitligisten haben die meisten Spieler noch einen Beruf. Die späte Rückkehr von den Spielen ist auch einen zusätzliche Belastung für den folgenden Arbeitstag, was sich wiederum auf die Trainingsintensität auswirken könnte.“

Das ist der Spielplan für Tusem Essen

1. Spieltag (1.-4. September)

Freitag: HSG Nordhorn-Lingen - EHV Aue

VfL Lübeck-Schwartau - HSC Coburg

TSV Bayer Dormagen - TuS N-Lübbecke

Samstag: Eintr. Hagen - SG BBM Bietigheim

TV Hüttenberg - HC Elbflorenz

ASV Hamm-Westfalen - Tusem Essen (Sa., 19.30 Uhr)

Sonntag: 1. VfL Potsdam - GWD Minden

TV Großwallstadt - Dessau-Rosslauer HV

Eulen Ludwigshafen - TuS Vinnhorst

Die weiteren Termine von Tusem Essen

So., 10. Sept.: Tusem - Bayer Dormagen (17)

So., 17. Sept.: 1. VfL Potsdam - Tusem (17)

So., 24. Sept.: HC Elbflorenz - Tusem (17)

Fr., 29. Sept.: Tusem - TuS N-Lübbecke (20.30)

So., 8. Okt.: GWD Minden - Tusem (18.30)

Fr., 13. Okt.: Tusem - EHV Aue (19.30)

So., 22. Okt.: Dessau-Rosslauer HV - Tusem (17)

Mi., 25. Okt.: Tusem - SG BBM Bietigheim (19.30)

Sa., 28. Okt.: TuS Vinnhorst - Tusem (18)

So., 12. Nov.: Tusem - TV Großwallstadt (17)

Fr. 17. Nov.: HSC Coburg - Tusem (20.30)

Fr., 24. Nov.: Tusem - Eulen Ludwigshafen (20.30)

Mi. 29. Nov.: HSG Nordhorn-Lingen - Tusem (20)

So., 3. Dez.: Tusem - VfL Eintr. Hagen (17)

So., 10. Dez.: TV Hüttenberg - Tusem (17)

So., 17. Dez.: Tusem - VfL Lübeck-Schwartau (17)

Fr., 22. Dez.: Tusem - ASV Hamm-Westfalen (20.30)

Di., 26. Dez.: Bayer Dormagen - Tusem (17.30)

