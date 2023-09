Für SGS Essen ist die 1:6-Pokal-Klatsche kein Thema mehr

Essen. Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen läuft am Freitag bei Aufsteiger RB Leipzig auf. So will Trainer Markus Högner die knifflige Aufgabe angehen.

Zwei Monate hatte die SGS Essen Zeit, sich auf den Saisonstart in der Frauenfußball-Bundesliga vorzubereiten. Nach der WM in Australien und Neuseeland sollten die Nationalspielerinnen schließlich noch eine angemessene Pause erhalten. Die Essenerinnen waren auf den Punkt da und überraschten zum Auftakt bekanntlich mit einem 2:0-Sieg über die ambitionierte Eintracht aus Frankfurt.

Zu gerne hätten sie diesen Schwung sofort mitgenommen, doch es folgte bereits wieder die nächste Unterbrechung. Denn die Nationalelf spielte zwei Mal in der Nations League der Uefa. So richtig erbaut sind sie in Essen von dieser Terminplanung nicht. „Ich hoffe, wir können das gewonnene Selbstvertrauen trotzdem mitnehmen“, erklärt SGS-Trainer Markus Högner, dessen Mannschaft den zweiten Spieltag an diesem Freitag (18.30 Uhr) beim Aufsteiger RB Leipzig eröffnet.

Markus Högner, Trainer der SGS Essen, hat Respekt vor RB Leipzig

Es eine knifflige Aufgabe, denn die Sächsinnen sind womöglich so etwas wie der Blick in die Zukunft des Frauenfußballs. Mit einem starken Lizenz-Verein im Rücken möchten sie die Liga aufmischen, statt um den Klassenerhalt zu spielen.

Und von diesen Aufsteigern könnte es bald mehr geben. Union Berlin, der VfB Stuttgart und der Hamburger SV haben ähnliche Pläne und sind mit der Verwirklichung schon deutlich weiter als die Klubs aus der Region wie der BVB oder Schalke 04. „Leipzig hat sicher die Möglichkeit, gleich im Mittelfeld zu landen“, findet Högner. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass das Gros der Mannschaft in der Vorsaison noch in der 2. Liga gespielt hat.“ Dass der Anpassungsprozess nicht so einfach ist, bekam RB bei der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen den 1. FC Köln zu spüren.

Dennoch zollt Högner den Gastgeberinnen großen Respekt. „Leipzig geht insgesamt einen sehr vernünftigen Weg. Sie sprechen jetzt noch nicht von irgendwelchen Champions League Ambitionen oder ähnlichem, sondern konzentrieren sich voll darauf, zunächst mal in der Liga angekommen.“

In der Vorsaison hatte SGS Essen ein schmerzhaftes Erlebnis

Ohne zumindest einen Punkt möchte Högner daher nicht heimkehren. „Wenn wir genau so gut und diszipliniert spielen wie zum Auftakt, haben wir unsere Möglichkeiten.“ Eine Änderung in der Startelf ist nicht geplant. Zumal alle fit sind. Auch Neuzugang Lilli Purtscheller, die zuletzt für Österreich in der Nations League gegen Frankreich (0:1) ihr zweites Länderspiel bestritt.

Gute Erinnerungen an die Leipzigerinnen hat die SGS nicht. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen gab es in der vergangenen Saison eine schmerzhafte 1:6-Klatsche im DFB-Pokal. „Das DFB-Pokalspiel ist für uns gar kein Thema. Wir denken nicht, dass uns da auf jeden Fall eine Revanche gelingen muss. Das waren damals ganz andere Voraussetzungen, von daher interessiert mich dieses Spiel überhaupt nicht.“

