Für Essener Verbandsliga-Derby wird neuer Termin gesucht

Essen. Westdeutscher Verband muss Spielpläne aufgrund der Corona-Pause erneut ändern. Vorbereitung auf Einfachrunde ab März wird schwierig.

Die Lage bei den Amateursportlern bleibt auch 2021 unsicher. Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) hatte im vergangenen November, als alle Spiele bis zum 31. Dezember abgesagt worden waren, einen neuen Terminplan veröffentlicht, mit dem die Saison durch Ansetzung der noch nicht ausgetragenen Begegnungen ab Januar in allen Klassen wenigstens als eine einfache Runde hätte beendet werden können.

Mit dem harten Lockdown, der nun sogar bis Ende Januar verlängert werden könnte, sind diese Planungen, zumindest was die Nachholspiele betrifft, inzwischen schon wieder Makulatur.

Verlegung kommt beiden Teams ganz gelegen

Nach dem ursprünglichen Plan sollte das Verbandsliga-Derby zwischen Adler Union Frintrop und TTV Altenessen bereits am 9. Januar den Auftakt machen. Da aber alle Sporthallen bis mindestens 10. Januar geschlossen bleiben, ist eine erneute Terminsuche notwendig.

Das kommt nicht nur den Akteuren beider Vereinen gelegen, denn seit dem 25. Oktober, als die Frintroper gegen Post SV Oberhausen (6:6) unmittelbar vor Verkündung der Unterbrechung ihr letztes Spiel gerade noch unter Dach und Fach brachten, haben alle Tischtennis-Sportler keinen Schläger mehr in der Hand gehabt.

Workout nicht jedermanns Sache

Von den Nachholspielen abgesehen, ist die Fortsetzung der einfachen Runde zwar erst ab März vorgesehen. Bis dahin ist jedoch auch die auf der WTTV-Homepage angebotene zwölfteilige Workout-Reihe für Mitmach-Aktionen zuhause kein adäquater Ersatz für ein normales Training - und zudem auch nicht jedermanns Sache.

Es bleibt wenig Spielraum für die Saisonziele

Nach der langen Pause wieder in Form zu kommen, ist aber notwendiger denn je. Schließlich gilt es, in den wenigen noch ausstehenden Begegnungen so gut wie möglich abzuschneiden, um die Saisonziele in der Auf- und Abstiegsfrage nicht aus den Augen zu verlieren. Durch den Wegfall von Rückspielen sind die Möglichkeiten nur noch eng begrenzt, verlorenen Boden nochmals gut zu machen.

Gedankenspiele bleiben vage

All diese Gedankenspiele bleiben jedoch weiterhin vage. Nur eine wirkliche Entspannung der jetzigen Situation lässt darauf hoffen, die vorsorglichen Pläne auch umsetzen zu können.

