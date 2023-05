Für den HC Essen heißt es gegen Aachen alles oder nichts

EssenI. Der HC Essen empfängt in der Regionalliga den Spitzenreiter Aachen. Darum gehen die Gastgeber zuversichtlich in das entscheidende Spitzenspiel.

In der Feldhockey-Saison könnten an diesem Wochenende aus Essener Sicht einige Entscheidungen fallen, sowohl im Titelkampf als auch im Kampf um den Klassenerhalt. Vier Spiele vor dem Saisonende spitzt sich die Lage im Abstiegskampf der 2. Frauen-Bundesliga zu. Am Samstag (14 Uhr) müssen die HCE-Damen im Kellerduell beim Schlusslicht BW Köln antreten. Nur ein Sieg hilft dem Vorletzten weiter. Am Sonntag heißt es für den HCE, gegen DSD Düsseldorf (12 Uhr, Dinnendahlstraße) ebenfalls zu punkten.

„Wir wollen Köln in der Tabelle unbedingt hinter uns lassen. Dafür müssen wir über die volle Spielzeit hellwach sein“, mahnt Kapitänin Henrike Ehls ihre Teamkolleginnen zu mehr Aufmerksamkeit gegenüber der letzten Partie bei Klipper Hamburg, als es schon nach sechs Minuten 0:2 stand. Düsseldorf rangiert im Mittelfeld der Tabelle und kann sorgenfrei antreten. „Wir haben zuletzt bewiesen, dass wir in der 2. Bundesliga mithalten können und wollen uns endlich auch mit Zählern belohnen“, hofft Ehls. Alissa Büser fehlt verletzt.

Herren-Regionalliga: Für den HC Essen zählt nur ein Sieg

HC Essen – Aachener HC (So.,14 Uhr). „Alles oder nichts“ heißt es am drittletzten Spieltag für den Tabellenzweiten von der Hubertusburg im Duell mit Spitzenreiter Aachen. Die Gäste haben drei Punkte Vorsprung und das um drei Treffer bessere Torverhältnis. „Bei der Ausgangslage ist klar, dass wir unbedingt gewinnen müssen“, weiß HCE-Trainer Oliver Plauk. Zumal Aachen mit den beiden Abstiegskandidaten Leverkusen und Kahlenberg das scheinbar leichtere Restprogramm hat. Der HCE, der in der Rückrunde in allen vier Spielen siegreich war, muss noch zum Dritten Bonner THV und empfängt zum Schluss THC Münster.

Vor einer Woche besiegte der HCE den Kahlenberger HTC souverän mit 4:0 (1:0). Gegen die abstiegsbedrohten Kahlenberger taten sich die Hausherren allerdings lange Zeit schwer.

Tore: Zielinski (27., 40., 53.), Heimeshoff (58.).

Oberliga: Kellerduell und Derby zwischen ETB und Etuf

ETB und Etuf schweben im Abstiegsgefahr. Der ETB ist Vorletzter, ein Platz davor rangiert der Etuf. An diesem Sonntag (13 Uhr) kommt es am Uhlenkrug zum direkten Duell. Der ETB hatte zuletzt mit 1:4 (1.2) beim Moerser TV verloren. Der Etuf kassierte eine bittere 2:3 (1:1)-Niederlage beim Spitzenreiter ETG Wuppertaltal. „Aber die Leistung gibt uns Selbstvertrauen für die letzten drei Spiele“, glaubt Etuf-Betreuer Jochen Reinhardt.

2. Verbandsliga

HTC Kupferdreh – RTHC Rheine II (So.,13 Uhr). Am Eisenhammer ist der Sekt kalt gestellt. Bei einem Sieg gegen den Vorletzten kehrt Kupferdreh nach zehn Jahren Abstinenz in die 1. Verbandsliga zurück.

