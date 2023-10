Issam Said rechnet sich gegen den Tabellenführer etwas aus.

Fußball Landesliga Frohnhausen: Warum Said an den Coup gegen den Primus glaubt

Essen. Schweres Spiel und niemand traut dem VfB Frohnhausen etwas zu – oder doch? Der Landesligist rechnet sich etwas aus. Die Vorschau zum Wochenende.

Blamabel gegen Bedburg-Hau – und jetzt kommt der Tabellenführer: Für den VfB Frohnhausen wird es ein hartes Wochenende. Die Sportfreunde Niederwenigern sind das Team der Stunde und der einzig ungeschlagene Landesligist, zudem auswärts noch ohne Niederlage. Dazu konnte Niederwenigern in der Vorsaison beide Liga-Duelle gegen Frohnhausen für sich entscheiden.

„Für viele geht es nur um die Höhe unserer Niederlage“, sagt Trainer Issam Said, allerdings sieht er das anders: „Wer mich kennt, der weiß, dass wir immer unser Bestes geben werden – egal wer kommt. Wir brauchen Punkte und werden versuchen, wieder in die Spur zu kommen. Dann ist es auch nicht wichtig, ob wir gegen Niederwenigern oder Bayern München spielen. Wir wollen unsere Außenseiterchance nutzen und haben an diesem Tag nicht viel zu verlieren.“

ESC Rellinghausen will den Sieg vergolden

Punktgleich mit dem VfB Frohnhausen ist der ESC Rellinghausen, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht. In der Vorwoche feierte der Landesligist aber das erhoffte Erfolgserlebnis. Bei den Sportfreunden Lowick siegte der ESC überraschend mit 2:1. War das die Trendwende? „Klar, der Sieg war wichtig, aber er kann nur vergoldet werden, wenn wir auch das nächste Spiel gewinnen“, entgegnet Trainer Sascha Behnke.

Das nächste Spiel absolviert Rellinghausen am Sonntag gegen den FSV Duisburg. Es ist ein wichtiges Duell im Abstiegskampf. Duisburg hat zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Essener. Somit bietet sich der Behnke-Elf die Möglichkeit, den Kontrahenten mit einem Dreier zu überholen.

Diese Chance möchte der Coach nutzen: „Duisburg ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Sie haben zuletzt unverhofft mit 2:1 beim Tabellendritten SV Biemenhorst gewonnen. Daran sieht man, dass in der Liga jeder jeden schlagen kann. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Punkte zuhause behalten.“

Steele ist gegen Aufsteiger Speldorf gefordert

Für den Drittletzten SpVgg Steele geht es derweil zum starken Aufsteiger VfB Speldorf. Mit acht Punkten aus zehn Partien ist der Saisonstart missglückt und Steele braucht dringend den Sieg. Der FC Kray empfängt BW Dingden an der Buderusstraße und die SG Schönebeck ist zu Gast beim Tabellennachbarn Arminia Klosterhardt.

