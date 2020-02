Frauke Hohlbein mit ganz feiner Klinge

Essen. Essener Degenfechterin holt sich den Sieg in ihrer Altersklasse beim ersten WM-Qualifikationsturnier in Eislingen. Bettina Graf gute Sechste.

Die Essener Degenfechter überzeugen derzeit in allen Altersklassen. Am Wochenende konnte sich Frauke Hohlbein beim ersten WM-Qualifikationsturnier der Saison bei den Veteranen souverän den Sieg holen. Bettina Graf schaffte es auf einen sehr guten sechsten Platz.

Im Württembergischen Eislingen gingen die besten deutschen Veteranenfechter an den Start, in der Vorrunde konnte sich Hohlbein ohne Niederlage in eine sehr gute Ausgangsposition für die K.o.’s fechten, wo sie im Viertelfinale mit der Düsseldorferin Christiane Elsenbach auf die erste harte Gegnerin traf. Knapp und mit guten Nerven setzte sich die routinierte Essener Degenfechterin am Ende durch, im Halbfinale gewann sie dann 10:6 gegen eine Karlsruherin und im Finale besiegte sie Bettina Fichtel aus Friesenheim mit 10:8.

Ein Verdienst von Cheftrainer Ifor Sikker

Ihre Vereinskameradin Bettina Graf kämpfte sich nach harter Vorrunde ins Achtelfinale, wo sie gegen die Berlinerin Christine Klatt äußerst knapp mit 10:9 gewinnen konnte. Im Viertelfinale war dann allerdings gegen die nächste Gegnerin Bettina Fichtel Schluss.

Mit dem Sieg holte sich Hohlbein nicht nur wertvolle Punkte für die WM-Qualifikation, sondern sprang damit auch auf den ersten Platz der deutschen Senioren-Rangliste. Nach den Erfolgen der Schüler, Junioren und Aktiven der letzten Wochen zeigt sich bei der Essener Fechtsportgemeinschaft, dass man auch als kleiner Verein in allen Altersklassen erfolgreich sein kann. Dies ist nicht zuletzt der sehr guten Arbeit von Cheftrainer Ifor Sikker zu verdanken.