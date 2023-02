Franz-Sales-Haus verliert Tabellenführung in der NRW-Liga

In der NRW-Liga kassierte Franz-Sales-Haus die zweite Saisonniederlage. So lief der Spieltag der Essener Teams von NRW bis Landesliga.

SG Steele – SR Cappel 0:8. Erwartungsgemäß hatten die Damen der SG Steele ohne Kornelia Ruthenbeck gegen den Tabellenführer nichts zu bestellen. Doch die „Höchststrafe“ ist eindeutig zu viel. Das Doppel Susanne Krämer/Stefanie Finkenbrink sowie Sabrina Schröder und Susanne Krämer in ihren Einzeln gaben sich jeweils erst im Entscheidungssatz knapp geschlagen. Die Leistung macht Mut für die kommenden Spiele.

NRW-Liga Herren

TTC SW Velbert – Franz-Sales-Haus 9:5. Nach den Eingangsdoppeln schien alles noch den gewohnten Gang zu gehen. Mit einer 3:0-Führung ging der Tabellenführer in die Einzel. Doch dort konnte aus dem Team von Gianni Ducrée nur noch Kai Schlowinsky mit zwei Siegen an die Leistungen aus den Vorwochen anknüpfen. In den übrigen neun Einzeln gelangen nur noch spärliche sechs Satzgewinne. So kassierten die Huttroper ihre zweite Saisonniederlage und verloren damit auch die Tabellenführung.

Verbandsliga Herren: Tusem Essen gewinnt Derby gegen TTV Altenessen

Tusem – TTV Altenessen 9:4. Auch ohne zwei Stammspieler – Hamidou Sow und Maxim Vutov wurden durch Leon-Luca Schlage und John-Ran Wang gut vertreten – zeigte sich der Tabellenführer von dem Punktverlust in der Vorwoche gut erholt und landete gegen das Schlusslicht einen Arbeitssieg. Nach Siegen der Doppel Felix Kleeberg/John-Ran Wang und Melvin Lehnen/Leon-Luca Schlage ging es mit einer 2:1-Führung in die Einzel. Dank der in Doppel und Einzel ungeschlagenen Felix Kleeberg, Melvin Lehnen (je 2), John-Ran Wang und Leon-Luca Schlage (je 1) sowie einem Erfolg von Benno Schmidl reichte es zum zehnten Saisonsieg.

Falken Rheinkamp II – Adler Union Frintrop 9:6. Die Frintroper zogen zum wiederholten Male gegen die Moerser Konkurrenz den Kürzeren. Das Team von „Toto“ Wawrzitz bleibt damit seiner Angewohnheit treu, die Punkte stets in der Fremde zu lassen. Der Gastgeber kam mit einer 2:1-Führung aus den Doppeln, wobei sich das Frintroper Spitzendoppel Christian Hintze/Maximilian Wittmar erst denkbar knapp mit 14:16 im Entscheidungssatz geschlagen geben musste.

Wie umkämpft das gesamte Spiel war, zeigt die Tatsache, dass von insgesamt 15 Spielen acht über die volle Distanz von fünf Sätzen ging, wobei der Gastgeber am Ende mit einer 5:3-Bilanz einen kleinen Vorteil hatte. Am Ende waren der Doppelerfolg von Christian Entz/Andreas Görtz sowie die Einzelerfolge von Christian Hintze, Andreas Görtz, Thomas Löbbert (je 1) und Maximilian Wittmar (2) zu wenig, um die Auswärtsmisere beenden zu können. Damit zieht Falken Rheinkamp an den Adler Union in der Tabelle vorbei. Die Frintroper stehen damit punktgleich mit dem Lokalrivalen MTG Horst nur noch einen Platz über dem ersten Relegation-Abstiegsplatz.

Landesliga Herren: Franz-Sales-Haus verteidigt Tabellenspitze

TTC Bottrop 47 II – Adler Union Frintrop II 9:3. Durch Siege des Doppels Thorsten Rische/Björn Rodewald sowie Einzelsiege von Matthias Quibeldey und Mario van Vuuren stand es 3:3. Dann gingen sechs Einzel in Folge an den Gastgeber, so dass Frintrop auf dem ersten Abstiegsplatz verharrt. In den kommenden zwei Spielen bietet sich aber die Chance, gegen direkte Abstiegskonkurrenten die Weichen in Richtung Klassenerhalt zu stellen.

VfL Winz-Baak II – Franz-Sales-Haus II 2:9. Einen souveränen Auswärtssieg beim Tabellenneunten für die Essener., die die Tabellenspitze verteidigen. Lediglich Ozan Kizilates gestattete dem Gastgeber in seinen Einzeln zwei Gegenpunkte, so dass die ungeschlagenen Doppel sowie Einzelsiege durch Kurt Bartels (2), Oliver Kästner, Simon Sprenger, Robin Wolter und Kai Penkwitz (alle 1) den Erfolg sicherten.

TuS Rheydt-Wetschewell – TTC Werden 5:9. Zwei eminent wichtige Auswärtspunkte errangen die Südstädter beim Tabellenneunten mit dem ersten Rückrundensieg. Zur Halbzeit lag Werden in diesem umkämpften Spiel knapp mit 5:4 vorn und kassierte durch die zweite Einzel-Niederlage von Felix Yu direkt das 5:5.

Doch der einzige Werdener Sieg im oberen Paarkreuz von Peter Koelen gegen Michael Poos sowie zwei weitere Erfolge durch das ungeschlagene mittlere Paarkreuz Michael Zaboura und Josef Hilgers brachten die entscheidende 8:5-Führung. Bernd Weyershausen verwandelte diesen „Matchball“ mit einem umkämpften 3:1-Sieg (8, 11, -12, 9) gegen Björn Böttger. Die weiteren Punkte holten die Doppel Peter Koelen/Michael Zaboura und Josef Hilgers/Bernd Weyershausen sowie Benjamin Jacob im Einzel.

