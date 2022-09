Franz-Sales-Haus muss für dritten Saisonsieg kämpfen

Kagan Kizilates geht mit der Tischtennis- Mannschaft der DJK Franz Sales Haus Essen in die Saison 2022/ 23. Die Fotos entstanden am 12.08. 2022 in der Sporthalle am Franz Sales Haus, Steeler Straße 261. Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Essen. Aufsteiger Franz-Sales-Haus landet in der NRW-Liga dritten Sieg. Frauen der SG Steele fehlt Spielpraxis. Hier der Überblick aus Essener Sicht.

Nach fast dreieinhalb Stunden Spielzeit holt sich der Essener Aufsteiger DJK Franz-Sales-Haus im dritten Spiel der NRW-Liga den dritten Sieg und „geht damit mit einer weißen Weste in die Herbstferien“.

Franz-Sales-Haus – TTC SW Velbert 9:5. Laut Mannschaftskapitän Gianni Ducrée herrschte danach natürlich gute Stimmung im Essener Team. Die Huttroper freuen sich nun auf das bevorstehende Intercup-Spiel am kommenden Samstag.

Nach den Doppeln lag der Gastgeber 2:1 vorne, da man erstmals in dieser Spielzeit ein Doppel abgeben musste. Die im Einzel und Doppel ungeschlagenen Kagan Kizilates und Benjamin Kley (je 2) sowie weitere Einzelerfolge durch Kai Schlowinsky, David Sprenger und Dennis Stadie (je 1) sorgten maßgeblich dafür, dass der knappe Sieg in einem überaus fairen Spiel gelang.

NRW-Liga Damen: Wettkampfpraxis fehlt SG Steele in engen Phasen

DJK SR Cappel – SG Steele 8:3. Erstmals in dieser Spielzeit griffen auch die Steeler Damen zum Schläger. Beim bereits zwei Mal erfolgreichen Gastgeber in Lippstadt-Cappel stand das Team von Sabrina Schröder zwar nur drei Gegenspielerinnen gegenüber, musste sich aber dennoch nach einigen knappen Niederlagen im Endergebnis klar geschlagen geben. Die fehlende Wettkampfpraxis hat vielleicht in den knappen Sätzen am Ende den Ausschlag gegeben, dennoch gibt es am verdienten Sieg der Gastgeberinnen nichts zu deuteln.

In der Tischtennis NRW-Liga verlor Sabrina Schröder mit der SG Steele das erste Saisonspiel. Foto: Michael Gohl

Verbandsliga Damen

DSJ Stoppenberg – TTK Anröchte II 8:0. Mit einem Kantersieg geht Stoppenberg in die Pause. Beim überdeutlichen Erfolg gestatteten lediglich Elke Koener gegen Hannah Willeke und Susanne Schimmelpfennig gegen Annika Kerkhoff der Reserve des Zweitligisten einen Satzgewinn.

Franz-Sales-Haus – SV Holzen 8:5. Die Damen von Franz-Sales-Haus machen es ihrer Herren-Mannschaft nach und stehen nach drei Spielen mit drei Siegen an der Tabellenspitze. Nach den Doppeln stand es nach dem 3:2-Sieg von Petra Schickel/Leni Kästner und der 1:3-Niederlage von Ronja Muders/Dorothea Heinrichs noch 1:1. Die ersten Einzel von Petra Schickel und Ronja Muders gingen gegen die Spitzenspielerinnen aus Holzen auch verloren, so dass der Gast plötzlich 3:1 vorne lag. Mit sechs Siegen in Folge drehten die Huttroperinnen die Partie zu ihren Gunsten und lagen vorentscheidend mit 7:3 in Führung. Die nächsten beiden Einzel holte sich zwar noch einmal die Gäste, Ronja Muders machte dann mit ihrem zweiten Einzelsieg den Sieg perfekt. Die übrigen Punkte holten Petra Schickel (1), Leni Kästner (2) und Dorothea Heinrichs (2).

Felix Kleeberg von Tusem Essen gewann mit seinem team bei TTV Altenessen deutlich. Foto: Jörg Fuhrmann

Verbandsliga Herren: Tusem Essen dominiert bei TTV Altenessen

Adler Union Frintrop – Falken Rheinkamp II 8:8. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen es die Frintroper nach ihrem zweiten Saisonspiel: Sie sind zwar noch ungeschlagen, aber eben auch noch sieglos. „Das Remis geht völlig in Ordnung, kein Team konnte sich absetzen und so hat unser noch ungeschlagenes Doppel Christian Hintze/Maximilian Wittmar uns den Punkt mit zwei Siegen gesichert“, freut sich Mannschaftskapitän Torsten Wawrzitz über eine ausgeglichene Mannschaftsleistung. Davon war sein Team im ersten Saisonspiel weit entfernt, so dass die Frintroper auf dieser Leistung aufbauen können. Die weiteren Punkte in den Einzeln holten Mika Winnen, Christian Hintze, Christian Entz und Thomas Löbbert (je 1) sowie Andreas Görtz (2), der als einziger Frintroper in den Einzeln ungeschlagen blieb.

TTV Altenessen – Tusem 4:9. Im Lokalderby setzte sich der favorisierte Aufsteiger von der Margarethenhöhe sicher durch, zumal Altenessen mit zweifachem Ersatz antreten musste. Für den Tusem ging erstmals nach seiner Knieverletzung wieder Benno Schmidl an den Tisch und konnte sowohl sein Doppel mit Melvin Lehnen als auch sein Einzel ohne Satzverlust gewinnen. Für den Tusem waren weiter Felix Kleeberg/Maxim Vutov im Doppel sowie Felix Kleeberg und Maxim Vutov (je 2) sowie Melvin Lehnen und Martin Kimmeskamp (je 1) in den Einzeln erfolgreich. Bei Altenessen sorgten Lukas Ranft und Marius Herber gemeinsam im Doppel und Einzel allein für drei der vier Gegenpunkte. Mit einem weiteren Sieg von Stivin Matti reichte das am Ende aber nicht. Mannschaftskapitän Lukas Ranft war mit dem Spiel seines Teams dennoch zufrieden: „Kämpferisch war es gut, darauf können wir in den nächsten Spielen aufbauen.“

