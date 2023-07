Finals 2023: Darum geht Wanderfalke gestärkt in den Spieltag

Essen. KG Wanderfalke ist deutscher Vizemeister in Speed-Kanu-Polo. Das sind die Pläne für den letzten Bundesliga-Spieltag am Wochenende in Essen.

Die KG Wanderfalke (KGW) ist deutscher Vizemeister im Speed-Kanu-Polo. Bei den „Finals 2023“ unterlag der Essener Kanupolo-Bundesligist dem Titelverteidiger Havelbrüder Berlin im Duisburger Innenhafen mit 2:5. „Es war schön, mal wieder eine Medaille umgehängt zu bekommen“, freute KGW-Kapitän Lukas Körner.

Die Werdener gehen damit gestärkt in den vierten und letzten Bundesliga-Spieltag an diesem Samstag und Sonntag auf dem Baldeneysee. „Das war echt ein super Erlebnis. Allein, was an Kamera-Equipment aufgefahren wurde, war schon richtig cool“, freute sich Körner. Die Finals dienten als „etwas längere Trainingseinheit“ und perfekte Vorbereitung auf die Bundesliga. Im Halbfinale hatte Wanderfalke einen wilden Schlagabtausch gegen den 1. Meidericher KC mit 8:7 gewonnen. „Im ersten Spiel hatten wir ein bisschen das Schiedsrichterglück auf unserer Seite, was uns dann im zweiten Spiel gefehlt hat, weil sie sehr unterschiedlich gepfiffen haben“, erklärte Körner.

Essener Klubs treffen am Wochenende auf die Ost-Vereine

In der Bundesliga stehen die Duelle mit den Ost-Vereinen an, es geht darum, sich eine gute Ausgangslage für die Play-offs in Köln (9. bis 13. August) zu sichern. Nach unten und oben ist für die fünftplatzierten Werdener noch vieles möglich. Lokalrivale Rothe Mühle ist auf Platz drei nur zwei Punkte entfernt, das Polster auf den ersten Play-down-Rang ist bei nur fünf Zählern allerdings auch nicht komfortabel. „Selbst das kann noch passieren“, weiß Körner. „Aber unser Ziel ist es erneut, keine Niederlage zu kassieren und dann gestärkt in die deutsche Meisterschaft zu gehen.“

KSV Rothe Mühle (KRM) enttäuschte beim Speed-Polo, unterlag nach starker erster Halbzeit den Havelbrüdern im Halbfinale mit 4:6 und verlor auch das spektakuläre Spiel um Platz drei mit 8:9. „Das kleine Feld hat allen ein bisschen zu schaffen gemacht. Wir haben dann schon gemerkt, dass alle wenig Praxis hatten. Die Spiele waren schon sehr nervös“, fand Trainer Michael Konrad.

Ihm missfiel allerdings auch der Auftritt und die Einstellung seines Teams. „Wir müssen am Wochenende eine Reaktion zeigen und den Schalter umlegen.“ Nach oben dürfte für Rothe Mühle am letzten Spieltag nichts mehr gehen, die Verfolger sitzen den Essenern aber im Nacken. „Ich würde mir wünschen, dass wir mit gesundem Selbstbewusstsein und einer vernünftigen Platzierung – das heißt auf jeden Fall vor Wanderfalke – in die Play-offs gehen.“

