Finals 2023: Bundesligisten in einer temporeichen Show

Duisburg. Rothe Mühle und Wanderfalke spielen am Donnerstag bei den Finals um die Speed-Polo-Meisterschaft. So beurteilen die Essener die Aufgabe.

KSV Rothe Mühle (KRM) kennt es bereits aus dem letzten Jahr, die KG Wanderfalke (KGW) darf sich zum ersten Mal ausprobieren: Am Donnerstag sind die beiden Essener Kanupolo-Bundesligisten bei den Finals 2023 in Duisburg zu Gast. Bei dem Multisportevent werden bis Sonntag in Düsseldorf und Duisburg 159 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten ausgespielt.

Statt der normalen Kanupolo-Variante messen sich die Teams im Duisburger Innenhafen im sogenannten Speed-Kanu-Polo – schneller, dynamischer, attraktiver für den Zuschauer. „Die Jungs haben da schon Lust drauf“, erklärt KRM-Coach Michael Konrad. „Es macht Spaß, einfach mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Das ist für uns schon die Motivation. Wir wollen gewinnen oder zumindest so gut wie möglich verkaufen.“

Willkommene Abwechslung für Essener Kanupolo-Bundesligisten

Die ersten Vier der deutschen Kanupolo-Meisterschaft – darunter neben KRM und KGW der Deutsche Meister 1. Meidericher KC und der Vorjahresdritte Havelbrüder Berlin – kämpfen in nur vier Spielen um den deutschen Speed-Polo-Titel. Rothe Mühle trifft als Vorjahreszweiter im Halbfinale auf die Havelbrüder, Wanderfalke als Vorjahresvierter auf Meiderich. Die Sieger ziehen ins Finale ein, die Verlierer spielen den dritten Platz aus.

Das Feld ist kleiner, die Spieleranzahl verringert von fünf auf vier und die „Shot-Clock“ um die Hälfte im Vergleich zum Liga-Betrieb auf 30 Sekunden reduziert. Der KSV, der im letzten Jahr in Berlin im Endspiel den Havelbrüdern mit 3:7 unterlag, werde taktisch anders auftreten als in der Liga, verrät Konrad, sich den Gegebenheiten anpassen. Es sei aufgrund der verringerten Shot-Clock zum Beispiel möglich, die Gegenspieler in Manndeckung zu nehmen.

Die Taktik sei aber kein Fingerzeig fürs Wochenende, an dem der vierte und letzte Bundesliga-Spieltag vor dem Play-offs (9.-13. August in Köln) auf dem Baldeneysee stattfindet. Natürlich bleibt die Bundesliga im Fokus der beiden Essener Vereine. Die Finals seien quasi nur das Vorspiel, so der KRM-Coach: „Der Titel ist nett, weil er auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit beschert.“ Immerhin werden die Finals in der ARD und im ZDF übertragen.

ARD überträgt Kanupolo-Speed-Turnier im Livestream

Los geht’s am Donnerstag mit dem ersten Halbfinale um 12.40 Uhr. Die beiden Halbfinals und das Spiel um Platz drei werden im ARD-Livestream übertragen. Das Finale um 14.25 Uhr gibt’s live im TV im ZDF zu sehen. „Wir nehmen das einfach mit und versuchen, so viel Spaß wie möglich zu haben, weil es ja eine coole Aktion ist“, erklärt KGW-Kapitän Lukas Körner. „Wir versuchen, eine bestmögliche Show abzuliefern, damit unser Sport präsenter wird und mehr Aufmerksamkeit erhält.“

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) und generell für den Kanupolo-Sport sei es schon ein großes Ereignis, „da wir präsent in den Medien sind“, so Körner. Besonders vorbereitet haben sich auch die Werdener nicht und lassen wie der Nachbar die Speed-Variante einfach auf sich zukommen. Was Körner aber schon registriert hat: „Es gibt sehr viele Unterschiede, das hat nicht viel mit normalem Polo zu tun.“ In Duisburg können die Wanderfalken erstmals in dieser Saison auf Torhüter Adrian Hermida Gomez zählen.

