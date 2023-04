FC Kray: Zweiter Ex-Profi kommt – Abstieg bald Gewissheit?

Essen. Der FC Kray plant seinen Neuanfang. Ex-Profi Wilfried Sarr kommt aus Schonnebeck. Jetzt geht’s gegen Velbert. Der Abstieg könnte bald feststehen.

Der FC Kray plant den Neustart in der Landesliga. Mit dabei sein wird: Wilfried Sarr. Der 26-jährige Verteidiger wechselt von der Spvg Schonnebeck zum Noch-Oberligisten. Er unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag in Kray – und bringt einiges an Erfahrung mit.

Sarr spielte bereits in der dritten Liga für Rot-Weiß Erfurt und in der Regionalliga für den TSV Steinbach und die Zweite des 1. FC Kaiserslautern. „Wir werden gemeinsam einiges entwickeln und die Krayer Fans wieder mit attraktivem Fußball in die KrayArena locken“, sagt der gebürtige Essener, der sich darauf freue, beim Neuaufbau des FC Kray mitzuhelfen. Er ist der zweite ehemalige Profi, der zum FCK geht. Zuvor gab der Verein die Verpflichtung von Pascal Itter bekannt.

FC Kray freut sich auf „tollen Typen“

„Mit Will konnten wir einen spielstarken Defensivspieler verpflichten, der uns auf und neben dem Platz verstärken wird. Wir freuen uns auf einen tollen Typen, der viel Erfahrung in unsere neue Mannschaft bringen wird“, ergänzt Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des Klubs, der an diesem Sonntag gegen den TVD Velbert spielt – dort will Trainer Sebastian Amendt seinen ersten Sieg feiern.

Am Sonntag wäre wohl der perfekte Zeitpunkt dafür. Gewinnt der Oberligist sein Heimspiel gegen den TVD Velbert nicht, könnte der Abstieg in die Landesliga schon acht Spieltage vor dem Saisonende besiegelt sein – je nachdem, was die Konkurrenten im Tabellenkeller machen. Da der Klassenerhalt ohnehin nur noch theoretisch möglich ist, dürfte es aber viel mehr um eine Reaktion auf die 1:3-Pleite beim Letzten FSV Duisburg gehen.

Amendt, seit zwei Wochen im Amt, habe in den vergangenen Tagen viele Erkenntnisse gewinnen können und inzwischen eine „klarere Perspektive“, wie er die letzten Wochen der Saison angehen möchte. „Wir brauchen mehr defensive Stabilität, weil wir jetzt auf einen Gegner treffen, der das noch viel gnadenloser ausnutzen wird“, erklärt der Coach.

Hinspiel gegen den TVD verlor der FC Kray klar

Im Hinspiel ging der FC Kray, seinerzeit noch unter der Leitung von Rudi Zedi, mit 1:6 gegen die Bäumer unter – das Debakel soll sich nicht wiederholen. Auch jetzt werde der Coach wieder Anpassungen vornehmen, „was die Ausrichtung und das Personal angeht, um die nächsten Schritte einzuleiten“, erklärt Amendt.

Obiora Uzukwu wird aufgrund von anhaltenden Knöchelproblemen nicht zur Verfügung stehen. Dafür zählen Youssef Kamboua nach seiner Verletzung und Amed Öncel nach seiner Gelb-Sperre wieder zum Aufgebot.

