FC Kray zeigt richtige Reaktion gegen den Tabellendritten

Essen. Fußball-Landesligist FC Kray besiegt SV Biemenhorst mit 2:0. Steele hadert, ESC Rellinghausen kehrt nach klarem Rückstand eindrucksvoll zurück.

Der Fußball-Landesligist FC Kray hat eine positive Reaktion gezeigt. Nur vier Tage nach der 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern war der FC Kray an der Buderusstraße erneut gegen den Tabellendritten SV Biemenhorst gefordert und lieferte. Yassine Bel-Mustapha und Shota Tawada waren in der Schlussphase erfolgreich und sicherten dem FCK einen verdienten 2:0-Heimerfolg. Ganz zur Freude von FCK-Coach Sebastian Amendt: „Das war eine Topleistung von uns. In der zweiten Halbzeit hatten wir die komplette Kontrolle. Ich bin sehr zufrieden.“

Viel fehlte auch der SpVgg Steele nicht für einen erlösenden Sieg im Abstiegskampf, doch das Kellerduell gegen die SGE Bedburg-Hau endete 2:2-Remis. Zweimal ging Steele in Führung, aber die Gäste hatten stets die passende Antwort parat. Besonders bitter: Das Gegentor zum 2:2 fiel erst in der 88. Minute.

Steeles Trainer Möllensiep ärgert sich über verlorene Punkte

Entsprechend ärgerte sich Trainer Dirk Möllensiep über die verlorenen Punkte, aber auch über die Entstehung zum 1:1: „Wir wollten den Ball aus dem Sechzehner schießen, der Gegenspieler bekommt den Ball ins Gesicht und dann gibt der Schiedsrichter Elfmeter. So etwas Lächerliches habe ich noch nicht gesehen. Wir haben leider zwei Punkte verschenkt.“

Einen unfassbaren Sieg der Moral konnte der ESC Rellinghausen bejubeln. Beim SV Scherpenberg sah der Essener Landesligist nach einem 0:2-Rückstand bereits wie der sichere Verlierer aus, aber dann schlug Rellinghausen im zweiten Durchgang eindrucksvoll zurück und konnte die Partie komplett drehen. Beim Abpfiff stand ein wichtiger 3:2-Auswärtserfolg zu Buche.

„In der ersten Halbzeit haben wir die Zweikämpfe nicht richtig angenommen. Nach dem Doppelwechsel waren wir dann total dominant. Unser Sieg war hochverdient“, resümierte Co-Trainer Leon Nolte.

