FC Kray wird zum Start in Velbert gleich gefordert

Velbert. Bei einem Sieg würde der Aufsteiger bis auf einen Punkt heranrücken an die mit hohen Erwartungen gestartete SSVg. Im Hinspiel siegte Kray 3:2.

SSVg Velbert – FC Kray (15:15 Uhr, Poststraße, Velbert).

Auch für den FC Kray startet die Restrunde nach der langen Winterpause und dem Spielausfall der vergangenen Woche. Die Krayer gastieren am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein beim Tabellenfünften SSVg Velbert. Mit einem Sieg könnten die Essener den Abstand auf den Gegner auf einen Punkt verkürzen.

Velbert steigerte sich nach dem Trainerwechsel deutlich

Der Gastgeber ging in vier der letzten fünf Partien als Sieger vom Platz und zeigte sich zuletzt in bestechender Verfassung. Dementsprechend weiß Kray-Coach Philip Kruppe um die Schwere der Aufgabe: „Velbert ist extrem stark und steht verdientermaßen auf dem fünften Tabellenplatz. Nach dem Trainerwechsel hat sich der Gegner deutlich gesteigert und zeigt konstant gute Leistungen. Sie verfügen über viel Erfahrung und haben viel individuelle Qualität in ihren Reihen. Da erwartet uns ein richtiges Brett“, analysiert der 34-Jährige.

Trotzdem hofft der A-Lizenz-Inhaber, dass seine Truppe ähnlich wie beim 3:2-Hinspielerfolg auftritt und etwas Zählbares aus Velbert mitnimmt: „Die Mannschaft freut sich, dass es endlich wieder um Punkte geht. Wir werden versuchen, die Krayer Mentalität auf den Platz zu bringen“, betont Kruppe. Dazu beitragen soll die gute Offensive der Kruppe-Elf. Mit 42 erzielten Treffern stellt der Oberligist die zweitbeste Offensive der Liga.

Bis auf Patryk Niedzicki schöpft der Gästetrainer aus dem Vollen

Spielmacher Yassine Bouchama ist der erfolgreichste Torschütze der Essener und erzielte bereits zehn Saisontreffer. Nur der unangefochtene Spitzenreiter SV Straelen erzielte im bisherigen Saisonverlauf mehr Tore (56). Personell sieht es beim Gast gut aus: Bis auf Abwehrspieler Patryk Niedzicki (Kniebeschwerden), stehen Philip Kruppe alle Spieler zur Verfügung.