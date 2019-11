Essen. Zuletzt schwächelte der Aufsteiger FC Kray und holte nur drei Punkte aus fünf Partien, am Sonntag will der FC Kray wieder einen Sieg einfahren.

FC Kray – VfB 03 Hilden (14:15 Uhr, Buderusstraße).

Der FC Kray möchte gegen den VfB Hilden am 17. Spieltag der Oberliga Niederrhein wieder in die Erfolgsspur zurückkehren: In den letzten fünf Partien schwächelte der Aufsteiger nach einem starken Saisonstart und konnte in diesem Zeitraum nur drei Punkte holen.

Der Hauptgrund dafür war die anfällige Defensive. 14 Gegentore in fünf Spielen sind deutlich zu viel für die Ansprüche und Qualität der Essener. Bei der anstehenden Begegnung gegen den Gast aus Hilden hofft Kray-Trainer Philip Kruppe, dass sein Team die richtigen Lehren aus den vergangenen Partien gezogen hat: „Die spielfreie Woche hat uns gut getan. Wir haben sehr intensiv gearbeitet.“

„Wir haben intensiv gearbeitet“

Der Coach glaubt an eine Partie auf Augenhöhe: „In der Oberliga gibt es keinen leichten Gegner. Dafür sind die Mannschaften einfach qualitativ zu gut. Dementsprechend erwarten wir eine schwierige Aufgabe“, betont der 34-Jährige. Nach zuletzt drei sieglosen Heimspielen sehnt sich der A-Lizenz-Inhaber wieder nach einem Dreier auf der eigenen Anlage: „Die Jungs sind extrem motiviert und wollen unbedingt drei Punkte holen. Wenn wir unsere bestmögliche Leistung abrufen können, bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel für uns entscheiden werden“, prognostiziert Kruppe.

Bei diesem Vorhaben kann der Linien-Chef nahezu aus dem Vollen schöpfen: Einzig Kamil Poznanski wird sicher ausfallen (Sperre bis zum 15. Dezember). Hinter dem Einsatz von Angreifer Maurice Tavio Y Huete steht ein großes Fragezeichen, nachdem er das Training am Dienstag mit Knieproblemen abgebrochen hatte.