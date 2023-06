FC Kray verstärkt sich mit Offensivspieler vom Liga-Rivalen

Essen. Saisonvorbereitung beim FC Kray beginnt am 5. Juli. Der Oberliga-Absteiger und Neuzugang Yassine Bel-Mustapha haben gleiches Ziel vor Augen.

Der Fußball-Landesligist FC Kray wird sich ab Mittwoch, 5. Juli, auf die Saison vorbereiten. Zum neuformierten und ambitionierten Team von Trainer Sebastian Amendt gehört nun auch Mittelfeldspieler Yassine Bel-Mustapha, der vom Liga-Rivalen SpVgg. Steele kommt. Der 22-jährige Deutsch-Marokkaner, ausgebildet beim ETB Schwarz-Weiß, hat auch schon vier Einsätze in der Oberliga absolviert und würde gerne dorthin zurückkehren.

„Ich suche die nächste Herausforderung und möchte mit dem FC Kray oben angreifen“, sagt Bel-Mustapha. „Auch wenn es nicht die einzige Option war, waren die Gespräche mit dem Trainerteam sowie Pascal Itter über die neue Ausrichtung starke Argumente und die positiven Rückmeldungen von Spielern aus dem Kader haben das absolut bestätigt.“ Cheftrainer Amendt ist überzeugt von „Yassos“ technischen Qualitäten: „Seine Ballbehandlung, Passsicherheit und Übersicht passen absolut zu unserer Spielidee.“

FC Kray startet 5. Juli und bezieht direkt danach ein Trainingslager

Amendt und Co-Trainer Adrian Schneider bitten ihre Mannschaft am 5. Juli bereits um 9 Uhr zum Aufgalopp, ehe es am nächsten Tag nach Norderney in ein viertägiges Trainingslager geht. Dort absolviert der FCK am folgenden Freitag ein erstes Testspiel gegen TuS Norderney. Für Dienstag, 11. Juli, ist um 19 Uhr an der Buderusstraße der offizielle Trainingsauftakt terminiert.

Der FCK-Fahrplan im Überblick

Mi., 5. Juli: Trainingseinheit (9. Uhr)

Do., 6.-9. Juli: Trainingslager Norderney

Fr., 7. Juli: TuS Norderney – FC Kray.

Mi., 11. Juli: FC Kray – Adler Union Frintrop (19 Uhr).

Sa., 15. Juli: FC Kray – VfB Bottrop (12 Uhr).

Di., 19. Juli: Blitzturnier FC Kray – Spvg. Schonnebeck (18 Uhr), FC Kray – SG Wattenscheid 09 (20 Uhr).

Mi. 26. Juli: Concordia Wiemelshausen – FC Kray (19.30 Uhr).

So., 30. Juli: FC Kray – SV Hohenlimburg (15 Uhr).

