FC Kray verliert mit jugendlichem Leichtsinn in Meerbusch

Eine verstärkte Jugendelf der Gäste ging sogar früh in Führung, musste aber am Ende mit 3:4 die Segel streichen. Sonntag hat Kray nun spielfrei.

TSV Meerbusch – FC Kray 4:3 (3:1).

Der FC Kray hat das Auswärtsspiel gegen den TSV Meerbusch verloren. Beim Klub des ehemaligen ETB-Trainers Toni Molina unterlagen die Krayer am Ende mit 3:4 (1:3).

Dabei mussten die Krayer kurzfristig auf Emir Alic, Kevin Kehrmann und Nusret Miyanyedi verzichten. Dadurch wurde die Mannschaft von Trainer Dennis Brinkmann einiges jünger als gedacht: Girolamo Tomasello war mit 24 Jahren plötzlich der älteste Feldspieler auf dem Platz – und der musste nach einer Stunde mit muskulären Problemen vom Feld. Dennoch waren die Essener durch Koki Takada nach fünf Minuten in Führung gegangen.

Salogga hadert mit individuellen Fehlern

Noch vor der Pause konnte Meerbusch jedoch auf eine 3:1-Führung durch Sebastian van Santen, Dennis Dowidat und Fabio Fahrian drehen. „Da war viel jugendlicher Leichtsinn dabei. So etwas darf uns nicht passieren“, haderte Krays Sportlicher Leiter Mario Salogga mit den individuellen Fehlern. Das 4:1 durch van Santen fiel durch einen mindestens zweifelhaften Elfmeter. Immerhin: Durch zwei Treffer von Max Fleer innerhalb von drei Minuten kamen die Krayer in der zweiten Halbzeit noch einmal auf 3:4 heran. Am kommenden Wochenende haben die Krayer spielfrei. Danach geht es donnerstags gegen den Tabellenführer 1. FC Bocholt.

FC Kray: Delker - Bimpek, Olatunji, Tomasello (60. Büttner), Talas - Kern - Fleer, Simsek (74. Ouahaalou), Kazelis (74. Watanuki), Takada - Pavlidis (46. Biskup).

Tore: 0:1 Takada (5.), 1:1 van Santen (24.), 2:1 Dowidat (45.), 3:1 Fahrian (45.+3), 4:1 van Santen (71., Foulelfmeter), 4:2 Fleer (76.), 4:3 Fleer (79.).