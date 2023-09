Nichts zu bestellen hatten Youssef Kamboua (links) und der FC Kray bei der Niederlage in Klosterhardt.

Fußball Landesliga FC Kray verliert das Spiel in Klosterhardt und Wilfried Sarr

Essen. Bei Arminia Klosterhardt muss der FC Kray eine vermeidbare 1:3-Niederlage einstecken. Womit Trainer Sebastian Amendt besonders hadert.

Große Enttäuschung beim FC Kray. Der Oberliga-Absteiger kassierte bei Arminia Klosterhardt die zweite Niederlage in Serie und rutschte auf Rang sieben ab. Bereits zur Pause führte Klosterhardt mit 2:0, weil Kray defensiv kein gutes Zweikampfverhalten zeigte. „Da haben wir uns unnötig selbst in Bedrängnis gebracht“, ärgerte sich Trainer Sebastian Amendt nach dem Abpfiff.

Kurz vor der Pause sah Verteidiger Wilfried Sarr dann sogar noch nach einer Notbremse die Rote Karte, so dass der FCK die zweite Hälfte in Unterzahl bestreiten musste. Zwar hatten die Gäste auch in der ersten Halbzeit schon zwei, drei Offensivaktionen, aber richtig gefährlich wurde es nicht. Die beste Chance hatte Marc Andre Gotzeina mit einem Distanzschuss.

Fehlende Moral bei den Krayern war es nicht

Im zweiten Durchgang versuchte Kray, auch in Unterzahl, offensive Akzente zu setzen, es fehlte aber weiterhin die letzte Konsequenz. Besonders ärgerte sich Amendt dann über die Entstehung des dritten Klosterhardter Treffers. „Da haben wir eine eigene Ecke und laden den Gegner leider zu einem Konter ein“, haderte der 39-Jährige.

Fehlende Moral konnte man den Krayern an diesem Sonntagnachmittag nicht vorwerfen. Auch mit einem Mann weniger und beim 0:3-Rückstand probierte der Landesligist viel und kam durch ein Kopfballtor von Pascal Itter (87.) in der Schlussphase zumindest noch zu einem Treffer.

Über allem stand aber natürlich der Frust über die zweite Niederlage in Folge, auch beim Trainer: „Für uns war es insgesamt ernüchternd und bitter. Leider hat die Überzeugung gefehlt. Wir haben sehr, sehr viel vermissen lassen und waren zu fehlerbehaftet. So wird es nicht reichen. Da müssen wir als Mannschaft definitiv mehr Qualität auf den Platz bringen. Das war keine besonders reife Leistung.“

Tore: 1:0 (21.), 2:0 (29.), 3:0 (70.), 3:1 Itter (87.).

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gegen Sarr (Kray, 43. Minute, Notbremse).

