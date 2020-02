FC Kray verlängert vorzeitig Vertrag mit Torwart Delker

Essen. Essener Oberligist hat in dem Keeper einen sicheren Rückhalt, der auch schon maßgeblich zum Aufstieg in die Oberliga beigetragen hat.

Fußball-Oberligist FC Kray hat den Vertrag mit Torwart Marius Delker (26) vorzeitig um ein Jahr verlängert. Delker wird damit im Sommer in seine fünfte Spielzeit an der Buderusstraße gehen.

Bereits in der Saison 2013/2014 hütete Delker in der Oberliga das Krayer Tor, ehe er in den beiden folgenden Jahren für TuS Bösinghoven und den 1. FC Bocholt auflief. Seit Sommer 2017 spielt er wieder für den FCK und war mit ein Garant für den Aufstieg in die Oberliga.

Sicherer Rückhalt und ein Garant für den Aufstieg

„Ich hatte sehr gute Gespräche mit unserem Sportlichen Leiter Mario Salogga und möchte den eingeschlagenen Weg, den wir 2017 nach dem Neustart in der Landesliga begonnen haben, weiter mitgehen“, sagt Delker. „Ich fühle mich hier einfach wohl, viele meiner Mannschaftskollegen sind inzwischen auch Freunde geworden, so dass mir die Entscheidung leicht gefallen ist.“

Auch Mario Salogga zeigt sich zufrieden: „Marius ist auch in dieser Saison ein sicherer Rückhalt und bringt sich auch außerhalb des Platzes mit ein.“