FC Kray und Spvg Schonnebeck landen zwei wichtige Siege

Essen. FCK hält im Kellerduell den Vorletzten 1. FC Mönchengladbach auf Distanz. Auf Schonnebeck warten nun in der Liga zwei ganz schwere Aufgaben.

In der Fußball-Oberliga hat der FC Kray seine Pflicht im Kellerduell mit dem Tabellenvorletzten 1. FC Mönchengladbach erfüllt und wichtige drei Punkte geholt. Im Kampf um die Aufstiegsrunde landete Spvg Schonnebeck ebenfalls einen Sieg.

FC Kray - 1. FC Mönchengladbach 3:2 (1:0). Der FC Kray springt mit diesem Heimerfolg auf Platz 15. Allerdings war außer dem Ergebnis längst nicht alles zufriedenstellend bei den Gastgebern. Durch die Tore von Alkan Talas, Luka Bosnjak und Johannes Sabah führten die Krayer schließlich nach knapp einer Stunde schon mit 3:0, machten es am Ende aber doch noch einmal spannend. Tomi Alexandrov traf in der 66. und 82. Minute für die Gäste zum Anschluss. Kray rettete den Sieg schließlich über die Zeit.

FC Kray bringt sich trotz 3:0-Führung noch selbst in Gefahr

„So was kann auch bestraft werden“, ärgerte sich Krays Trainer Damian Apfeld. Zumal die Gladbacher nach dem Platzverweis gegen Florian Torrens (80.) beim Stand von 3:1 in Unterzahl geraten war und die Krayer durch Niko Bosnjak kurz vor Schluss eine hochkarätige Möglichkeit liegenließen. „Wir nehmen die drei Punkte jetzt mit. Da fragt morgen keiner mehr nach, wie das zustande gekommen ist“, sagte Apfeld. „Der Sieg war wichtig für die Mannschaft und das Selbstvertrauen. Das tut einer so jungen Mannschaft gut. Und es war wichtig, Gladbach zu distanzieren. Am Ende geht es darum, Mannschaften hinter sich zu lassen.“

Nächster Gegner kommt mit viel Selbstbewusstsein

Am kommenden Sonntag geht es für die Krayer dann zum FSV Duisburg, dem nächsten direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dieser hat die ersten beiden Spiele des Kalenderjahrs gewinnen können und das Momentum auf seiner Seite. Apfeld ahnt bereits: „Der Sieg gegen den ETB (1:0) hat ihnen noch mal richtig Futter gegeben. Das werden wir zu spüren bekommen.“

FC Kray: Yildiz - Gusic, Kehrmann, Sabah, N. Bosnjak (90. Alic), L. Bosnjak, Orkas (46. Tomasello), Talas (86. Kazelis), van den Woldenberg, Aweimer (70. Burekovic), Nguyen Nhu.

Tore: 1:0 Talas (8.), 2:0 L. Bosnjak (48.), 3:0 Sabah (56.), 3:1 Alexandrov (66.), 3:2 Alexandrov (82.).Gelb-Rot: Torrens (80.). Zuschauer: 120.

Robin Brandner von der Spvg Schonnebeck schnürte beim 3:0-Erfolg in Meerbusch einen Doppelpack. Foto: Michael Gohl

Spvg Schonnebeck startet mit wichtigem Dreier in Englische Woche

TSV Meerbusch - Spvg Schonnebeck 0:3 (0:1). Die Spvg Schonnebeck hat die englische Woche mit einem immens wichtigen Dreier gestartet. Beim TSV Meerbusch, einem direkten Konkurrenten um die Aufstiegsrunde, gewannen die Schwalben mit 3:0 (1:0). Der Vorsprung auf den ETB, als Zwölfter auf dem ersten Abstiegsrundenplatz, beträgt nun sechs Punkte.

Einen Grund für den Erfolg sieht Trainer Dirk Tönnies im Systemwechsel aufs 3-5-2: „Das hat unserem Spiel unheimlich gut getan. Die zwei Spitzen haben den Gegner gut angelaufen. Wir haben Meerbusch kaum zur Entfaltung kommen lassen.“

Patrick Dertwinkel hatte bereits nach zehn Minuten die Führung erzielt. Ein Doppelpack von Robin Brandner innerhalb von zwei Minuten macht den Sieg klar. „Der Sieg war völlig verdient, auch in der Höhe. Sechs Punkte bei vier Spielen sieht ganz gut aus. Wir haben nun aber Bocholt und Velbert vor der Brust, da müssen wir demütig rangehen.“

Zuvor geht es aber am Mittwoch (19.30 Uhr) im Niederrheinpokal zum SC Kapellen-Erft, einem Top-Team in der Landesliga: „Mit dem Gegner befasse ich mich jetzt erst und hole mir Infos ein. Es ist aber immer unangenehm, unter der Woche die Kilometer abzuspulen.“

Schonnebeck: Sprenger - Skuppin, Yerek (82. Acar), Barra (83. Lierhaus), Küper (63. Jesic), Hoffmann (75. Mourtala), Abrosimov, Ketsatis, Brandner, Bloch, Dertwinkel.

Tore: 0:1 Dertwinkel (10.), 0:2 Brandner (77.), 0:3 Brandner (79.). Zuschauer: 100.