FC Kray muss mit dem Punkt leben

FC Kray - TuRu Düsseldorf 1:1 (1:1). Der FC Kray kommt nach der coronabedingten Zwangspause nur schwer wieder in die Gänge: Gut zwei Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel langte es gegen nicht wirklich starke Gäste von TuRu Düsseldorf nur zu einem 1:1.

Unglücksrabe Poznanski traf ins eigene Netz

Bei fast sommerlichen Temperaturen und Funzellicht fanden die Gastgeber nur schwerlich ihre Nebenleute, viel ging in der Anfangsviertelstunde im Spiel nach vorne nicht zusammen. Und es kam noch dicker, als nach zwölf Minuten ein Flachpass von links scharf in den Krayer Strafraum geschlagen wurde und Unglücksrabe Kamil Poznanski ins lange Eck vollendete: 0:1 - Torhüter Marius Delker konnte da nur staunend hinterher schauen. Zwei Minuten später hatte er Riesenglück, als Sahin Ayas an ihm vorbeilief, der Keeper demonstrativ stehen blieb und Glück hatte, dass der Schütze ins Straucheln geriet, sonst hätte es bereis 0:2 gestanden.

Allmählich berappelten sich die Gastgeber, bei denen fast jede Aktion in der gegnerischen Hälfte über Ballverteilungs-Maschine Kevin Kehrmann lief. Vorne hingegen gab es nur Einzelaktionen: Luca Kazelis dribbelte sich an fünf Gegenspielern vorbei, am sechsten blieb er schließlich hängen.

Der eingewechselte Talas rettete Kray das 1:1

Die erste wirklich gelungene Aktion führte gleich zum Ausgleich für das Team von Trainer Dennis Brinkmann, der von draußen den zwölften Mann spielte. Max Fleer legte auf links schön zurück auf Alkan Talas (39.), und der, erst acht Minuten vorher für den indisponierten Poznanski ins Spiel gekommen, mogelte die Kugel an Keeper Kultscher vorbei zum 1:1.

In der zweiten Halbzeit, in der die Krayer weiter fleißig durchwechselten, verdienten sie sich den Ausgleich. Pech, dass Kazelis, der noch die meiste Torgefahr ausstrahlte, mit seinem Abschluss aus 16 Metern nur den Pfosten traf. Nicht mehr Glück hatte Thorben Kern (71.), dessen Schuss aus ähnlicher Position der TuRu-Torhüter mit einer Faust noch aus dem Winkel boxte.

Trainer Brinkmann erlebte den Schlusspfiff auf der Tribüne

In der Schlussviertelstunde verflachte die Partie – und fast wäre der eine Punkt noch verloren gegangen. Delker reagierte zweimal sensationell aus kurzer Distanz gegen Ayas und Cakici, die die Kugel aus fünf Metern nicht versenken konnten. Und eine Minute vor Schluss zappelte der Ball wirklich im Netz – zum Glück für die Krayer entschied Schiedsrichter Röttgen in dieser Szene auf Abseits. Diese Aktionen verfolgte Krays Coach Dennis Brinkmann, mit Gelb-Rot wegen allzu häufiger Proteste farbenfroh bestückt, bereits von der Tribüne aus.

„Am Ende muss man mit dem Unentschieden wohl zufrieden sein, auch wenn wir den Pfostenschuss hatten, so hatten wir am Ende doch noch Glück“, so der sportliche Leiter Mario Salogga, der für das Spiel seiner Mannschaft Verständnis hatte: „Nach so einer langen Pause und nur einmal kurz Training ist die Situation nicht einfach für uns, zumal wir 18 neue Spieler erst einmal integrieren müssen.“ Die nächste Möglichkeit dazu besteht schon am Sonntag in Meerbusch.

FC Kray: Delker, Poznanski (31. Talas), G. Tomasello, Alic (46. Olatunji), Bimpek, Kehrmann, Kern, Fleer, Miyanyedi (78. Takada), Kazelis, Pavlidis (68. Watanuki).

Tore: 0:1 Poznanski (12./ET), 1:1 Talas (39.).