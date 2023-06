FC Kray meldet eine weitere Verstärkung für die Defensive

Essen. Oberliga-Absteiger FC Kray hat Dennis Abrosimov vom VfB Homberg verpflichtet. Das schätzen die Verantwortlichen an dem Linksverteidiger.

Fußball-Landesligist FC Kray meldet eine weitere Verstärkung. Dennis Abrosimov wechselt vom Oberligisten VfB Homberg zur Buderusstraße. Der Linksverteidiger absolvierte bislang 126 Spielen in der Oberliga Niederrhein, in der abgelaufenen Saison war er mit 30 Einsätzen Stammspieler bei den Duisburgern.

Abrosimov ist in Essen kein Unbekannter. In 91 Spielen hatte er schon für den heimischen Oberligisten Spvg. Schonnebeck auf dem Platz gestanden. Der 25-Jährige wohnt zudem in Essen, spielte in der Jugend für Rot-Weiss Essen und Borussia Mönchengladbach. Bei den „Fohlen“ absolvierte er 70 Pflichtspiele für die U17 und U19-Junioren.

Bei der Kaderplanung steht die Defensive im Blickpunkt

Christoph Klöpper, Vorstandsvorsitzender des FC Kray, erklärt die Gedanken zur Kaderplanung der Defensive: „Wir haben in den vergangenen Wochen ein besonderes Augenmerk auf die Neuformierung der Defensive gelegt. Über 100 Gegentore in der abgelaufenen Saison sprechen eine eindeutige Sprache. Das kann einen nicht zufriedenstellen. Daher war es unser Ziel, unseren Abwehrverbund komplett neu aufzustellen. In Person von Torhüter Raphael Koczor sowie von Justus Jaegers, Will Sarr, Matthias Tietz und Pascal Itter haben wir bereits relevante Transfers für eine stabile und spielstarke hintere Formation getätigt.“

Mit Dennis Abrosimov sieht Christoph Klöpper den FCK nun gut aufgestellt: „Dennis ist ein Mentalitätsspieler, der immer ans Limit geht und viele Meter macht. Er ist defensiv stark, hat einen überragenden linken Fuß und wird mit seinen Flanken das ein oder andere Tor vorbereiten. Wir freuen uns sehr, dass sich Dennis für uns entschieden hat!“

Der Verteidiger wiederum ist heiß auf den Saisonstart: „Als Essener Junge kenne ich natürlich den FC Kray und weiß, was hier alles möglich ist. Es ist an der Zeit, dass wieder erfolgreich Fußball in der KrayArena gespielt wird und die Menschen wieder gern zu uns kommen.“

