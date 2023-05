FC Kray ist stolz auf die Verpflichtung von Raphael Koczor

Der ehemalige Torhüter von Rot-Weiss Essen wird die neue Nummer eins an der Buderusstraße beim kommenden Landesligisten. Ein Stürmer soll folgen.

Der fünfte Neuzugang des FC Kray wird die neue Nummer 1: Raphael Koczor wechselt von Rot-Weiss Essen an die Buderusstraße und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Zudem wird der 34-Jährige die Nachwuchs-Torhüter des FCK trainieren und bei Trixitt, dem neuen Hauptsponsor des FC Kray, ins Berufsleben starten.

Raphael Koczor kommt mit der Erfahrung von 40 Spielen in der 3. Liga und 164 Spielen in der Regionalliga und freut sich auf seine Zeit nach dem Profifußball: „Ich war sofort begeistert, dass ich meinen Teil zum Neuaufbau beim FC Kray beitragen kann und bin voll überzeugt, dass hier bald erfolgreicher Fußball mit einer spannenden Mannschaft gespielt wird. Dass ich bei Trixitt erste Berufserfahrungen sammeln darf und somit den direkten Übergang vom Profifußball ermöglicht bekomme, passt perfekt in meine aktuelle Lebensphase“, sagt der ehemalige Nachwuchstorwart des MSV Duisburg.

Vorsitzender Klöpper freut sich über den Coup

Christoph Klöpper, erster Vorsitzender des FC Kray, freut sich über diesen außergewöhnlichen Transfer: „Mit Raphael bekommen wir einen überragenden Torwart, der über 300 Spiele auf Top-Niveau von der U19-Bundesliga bis zur 3. Liga absolviert hat. Er wird unseren Kader maßgeblich verstärken und unserem gesamten Team viel Energie geben! Es macht uns sehr stolz, dass sich Rapha für einen langfristigen Weg beim FC Kray entschieden hat.“

Wolfgang Keiter, Fußball-Obmann und „Mr. FC Kray“, ist froh, dass die neue Nummer 1 endlich verpflichtet werden konnte: „Jede Spitzenmannschaft braucht einen hervorragenden Torwart und einen Torjäger. Nun haben wir mit Raphael einen erfahrenen Führungsspieler, der unser Tor sauber halten wird! Es fehlt zwar noch der Stürmer, aber den holen wir auch noch.“

Hier gibt es alle News aus dem Essener Sport.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen