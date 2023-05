Fußball in Essen FC Kray gibt sich in der Oberliga nicht auf – und hat ein neues Logo

Essen. Oberliga-Abschiedstournee, Planungen für den Landesliga-Neustart, Trainingslager – einiges los beim FC Kray. Das ist das neue Logo der Essener.

Es sind interessante Wochen beim FC Kray, der sich auf der Oberliga-Abschiedstournee befindet und gleichzeitig die Zukunft plant. Nun hat der FCK ein neues Logo vorgestellt. Frischer, moderner will sich der Essener Klub ab sofort präsentieren. Es passiert eben einiges an der Buderusstraße.

Aber zum Sportlichen: Nach der 0:8-Klatsche in der vorangegangenen Woche in Baumberg waren bereits Töne laut geworden, die Essener hätten sich nach dem feststehenden Abstieg in die Landesliga bereits aufgegeben. FCK-Coach Sebastian Amendt widerspricht dem vehement.

FC Kray sucht die Torgefahr

„Für uns ist ganz klar“, sagt er, „wir wollen uns überhaupt nicht aufgeben - gerade auch, um keine Angriffsfläche zu bieten, dass wir eine entscheidende Rolle im Abstiegskampf spielen. Nach dem Motto: Wer gegen uns spielt, gewinnt sowieso.“ Das 1:3 gegen Nettetal sei das richtige Zeichen gewesen.

Das neue Logo des FC Kray. Foto: FC Kray

Für den SC St. Tönis, den Gegner am Sonntag, etwa besteht die Gefahr, noch einmal tiefer in den Abstiegssumpf hineinzugeraten. Neben dem ersten Punktgewinn erhofft sich Amendt auch einen nächsten Schritt in die richtige Richtung von seiner Mannschaft – vor allem in puncto Torgefahr. „Das ist sicherlich ein Punkt, dass wir da effektiver werden“, erklärt er.

In den vorderen Bereich zu kommen, klappe mit dem richtigen Personal zwar schon immer besser, „aber im letzten Drittel sind wir einfach mit dieser Mannschaftskonstellation nicht stark genug“. Wichtige Erkenntnisse für die nächste Saison sammelt Amendt gerade.

FC Kray absolviert ein Trainingslager auf Norderney

Ein gutes Stichwort: Die neue Saison beginnt mit einem Trainingslager. Vom 5. bis zum 9. Juli werden die Krayer auf Norderney weilen und dort ein Testspiel gegen den TuS Norderney absolvieren. „Früher durfte Werder Bremen den heiligen Norderneyer Rasen zum Training betreten, nun dürfen wir kommen. Dafür sind wir den Verantwortlichen des TuS Norderney sehr dankbar“, sagt Vorstand Christoph Klöpper, der auch einen neuen Sponsor an Bord begrüßen darf: Das Autohandelsunternehmen Lueg steigt beim FCK ein.

