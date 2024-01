FC Kray findet Verstärkungen für hinten und vorne

Essen. Vom Oberligisten Spvg Schonnebeck kommt Torhüter Nils Brühl, vom Landesligisten SW Wattenscheid Stürmer Maid Music in die KrayArena.

Nach dem Abgang von Torhüter Mitsuki Nagaya verstärkt ab sofort Keeper Nils Brühl das Team von Trainer Sebastian Amendt. Brühl, der in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und ein Länderspiel für die deutsche U16 absolvierte, wechselt vom Oberligisten Spvg Schonnebeck in die KrayArena und komplettiert somit das Torhütertrio.

Für die Offensive wurde Stürmer Maid Music unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige spielte zuletzt für Landeligist SW Wattenscheid. Music absolvierte in seiner Karriere insgesamt 16 Partien in der Westfalenliga, 23 Landesligaspiele und lief siebenmal in der U17-Bundesliga auf.

„Mit Maid Music konnten wir einen Stürmer verpflichten, der uns sicherlich durch seine Körperlichkeit in der vorderen Reihe helfen wird und als Ball haltender und mitspielender Stürmer sicher eine Verstärkung ist. Durch den Abgang von Misuki Nagaya mussten wir auch auf der Torhüterposition nachbessern und konnten mit Nils Brühl einen sehr talentierten Torhüter dazu bekommen“, so Trainer Sebastian Amendt.

