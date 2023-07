Fußball Schonnebeck gewinnt Turnier in Kray -- Wattenscheid 09 enttäuscht

Essen. Ohne Tor beendete Wattenscheid 09 das Blitzturnier mit FC Kray und Schonnebeck - das Essener Duell war eine klare Sache. So lief das Turnier.

Mit zwei Siegen und ohne Gegentor hat die Spvg. Schonnebeck auch beim Blitzturnier des FC Kray am Mittwochabend einen starken Eindruck hinterlassen. Erst gewann das Tönnies-Team 1:0 gegen Westfalen-Oberligist Wattenscheid 09, dann folgte im Abschlussspiel ein 4:0 über den Landesligisten FC Kray, der aber auch kein schlechtes Spiel machte.

Überzeugt hatte Kray im ersten Spiel des Abends - gegen eine träge Wattenscheider Mannschaft gewann der FCK hochverdient mit 2:0. Hier finden Sie den Live-Blog zum Nachlesen.

Der FC Kray trifft beim eigenen Blitzturnier auf zwei starke Gegner. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

FC Kray – SG Wattenscheid 09: Das erste Spiel geht an den Landesligisten - 2:0

18.02 Uhr: Mit zwei Minuten Verspätung geht es los - die SG Wattenscheid 09 spielt in den roten Auswärtstrikots, der FC Kray in Weiß.

6. Minute: Die Anfangsphase gehört dem FC Kray, der schon zwei gute Abschlüsse hatte. SGW-Torwart Ahmed Kulalic wehrte einen Schuss gut zur Ecke.

9. Minute: Nicht dabei bei der SG Wattenscheid 09 heute ist Dennis Lerche. Trainer Christian Britscho hat eine Elf mit vielen jungen Spielern aufgeboten, unter anderem Shootingstart Alexandros Dimopoulos im Stum. Hinten links verteidigt der zuletzt angeschlagene Neuzugang Yutaro Ichimura.

12. Minute: Wieder ein guter Abschluss für Kray, der Ball geht knapp daneben.

17. Minute: Nächste Chance für Kray: Youssef Kamboua nimmt den Ball mit der Brust an, geht am Wattenscheider Verteidiger vorbei, schießt aber knapp daneben. Im nächsten Angriff wird eine Flanke von Krays Marc-Andre Gotzeina abgewehrt.

23. Minute: Das Offensivspiel der SG Wattenscheid 09 funktioniert noch nicht so richtig - die Mannschaft ist noch nicht eingespielt. Eine Ecke von Nico Lucas wird abgefangen, danach mislsingt ein Steilpass von Mike Lewicki auf Jamal El Mansoury.

24. Minute: Nächster Schuss von Kadrijaj im Anschluss an eine Ecke, wieder geblockt - nächste Ecke.

28. Minute: Jetzt dreht Wattenscheid 09 auf, beziehungsweise Neuzugang Jamal El Mansoury hat nacheinander zwei gute Einzelaktionen und schießt jeweils von seiner linken Seite - beide Male hält Kray-Keeper Raphael Koczor.

31. Minute: Wieder muss Koczor halten - diesmal wehrt er einen platzierten Kopfball von Martins Williams nach Ecke von Mike Lewicki ab.

31. Minute: Wechsel auf beiden Seiten, bei Wattenscheid ist Dimopoulos aus dem Spiel gegangen, für ihn nun Fynn Broos auf dem Feld.

33. Minute: Riesige Konterchance für die SG Wattenscheid, aber Abid Yanik erkennt nicht, dass er mit Mike Lewicki in Überzahl ist und verpasst den Zeitpunkt fürs Abspiel. Die SGW hat sich hinten jetzt etwas stabilisiert und wird vorne gefährlicher.

34. Minute: Tor für den FC Kray! Marc-Andre Gotzeina nimmt mit der Hacke im Strafraum Kamboua mit, der legt den Ball quer - Kadrijaj mit dem 1:0!

41. Minute: Zweites Tor für Kray! Semih Köse, im vergangenen Jahr noch für Wattenscheid aktiv, trifft zum 2:0. Das ist verdient angesichts der besseren Torchancen.

50. Minute: Schluss im ersten der drei Spiele - Sebastian Amendt kann sehr zufrieden mit seiner Mannschaft sein, die eine zugegebenermaßen zusammengewürfelte Wattenscheider Mannschaft mit 2:0 besiegt.

18.56 Uhr: Fast direkt im Anschluss geht es mit dem Spiel der SG Wattenscheid gegen Schonnebeck weiter - Sonntag standen sich die beiden schon gegenüber, die Partie endete 2:2. Im Oberliga-Duell dürfte Trainer Christian Britscho eine etwas eingespieltere Mannschaft bringen.

19 Uhr: Schonnebeck – SG Wattenscheid 09 1:0

19.02 Uhr: Los geht es im zweiten Spiel - Schonnebeck in grün gegen Wattenscheid 09 in roten Trikots.

1. Minute: Für Wattenscheid auf dem Feld geblieben ist nur Fynn Broos im Sturm - ansonsten ist es eine komplett andere Mannschaft. Im Tor spielt Daniel Dudek, davor Tim Kaminski, Blerton Muharremi, Frederik Wiebel und Marvin Schuroig. Die Mittelfeldzentrale bilden Fabrizio Fili und Ozias Newton. Es stürmen auf dem Flügel Arda Nebi und Edi Renke, vorne spielt Marco Cirillo hinter Arda Nebi.

5. Minute: Erster Kopfball aufs Wattenscheider Tor - Thomas Denkers Abschluss geht aber daneben. Der ehemalige Defensivmann ist von SuS Haarzopf gekommen, spielt jetzt im Sturmzentrum.

8. Minute: Und jetzt auch erster guter Abschluss für Wattenscheid 09: Fabrizi Fili legt den Ball zurück, Ozias Newton zieht ab - der Schuss des US-Amerikaners zieht aber knapp am rechten Eck vorbei.

13. Minute: Wattenscheid ist bis jetzt überlegen, jetzt der nächste gute Abschluss: blerton Muharremi schießt nach einem Eckball knapp am langen Eck vorbei.

23. Minute: Schonnebecks Angreifer lassen eine gute Flanke vorbeistreichen, im Gegenzug die SG Wattenscheid 09: Nebi kommt nach einem langen Ball zum Abschluss - noch am Sonntag hatte er zum 1:0 getroffen, diesmal schießt er knapp am linken Eck vorbei. Kurz drauf zieht Nebi nach Ablage von Fynn Broos ab - gehalten.

28. Minute: Etwas mehr als die Hälfte des zweiten Spiels ist rum, wie erwartet präsentiert sich diese Wattenscheider Mannschaft beser. Es ist ein ausgeglichenes Spiel mit den etwas besseren Möglichkeiten für 09.

30. Minute: Christian Britscho wechselt: Nico Lucas darf nochmal 20 Minuten spielen, er kommt für Ozias Newton.

31. Minute: Langer Ball von Tim Winking, Max Fleer kommt einen Schritt zu spät - Keeper Dudek ist da.

33. Minute: Große Chance für Wattenscheid - Fabrizio Fili kriegt die Flanke vom Tim Kaminski aber nicht unter Kontrolle, sonst hätte er frei vorm Schonnebecker Tor gestanden.

36. Minute: Harakiri im Wattenscheider Strafraum - Wiebel und Muharremi klären den Ball nicht, sondern spielen kurz, am Ende schnappt ihn sich aber Dudek, bevor ein Schonnebecker ihn unter Kontrolle kriegen kann.

37. Minute: Erneuter Wechsel bei Wattenscheid 09: Marvin Schurig darf runter, Abid Yanik kommt zu seinem zweiten Einsatz.

40. Minute: Tor für Schonnebeck! Tim Winking schießt einen Freistoß vom rechten Strafraumeck mit links in den Winkel - 1:0 für die Essener.

47. Minute: Wattenscheid probiert es nochmal: Cirillo zieht ab, Keeper Torben Simon hält den Ball aber im Nachfassen fest.

50. Minute: Feierabend! Wattenscheid 09 verliert auch das zweite Spiel - 0:1 gegen Schonnebeck. Gleich geht's weiter mit Kray gegen Schonnebeck.

FC Kray - SpVg Schonnebeck

20:05 Uhr: Es dauert wohl noch ein paar Minuten - Schonnebeck macht sich wieder warm.

20.08 Uhr: Los geht es im dritten Spiel des Abends - es geht um den Turniersieg!

10. Minute: Ein abwechslungsreiches Spiel ohne große Torchancen bis hierhin, Kray hält gut mit.

15. Minute: Das 1:0 für Schonnebeck! Conor Tönnies wartet in der Mitte auf die Hereingabe von rechts, am Ende war es aber wohl ein Krayer, der den Ball ins eigene Tor lenkt.

23. Minute: 2:0 für Schonnebeck! Wieder ein Freistoß in Tim Winking - der geht in die Torwartecke, Krays Keeper kommt aber nicht an den Ball.

25. Minute: Das dritte Tor - Arne Wessels trifft. Trainer Tönnies hatte den A-Jugendlichen noch am Sonntag nach dem Spiel gegen Wattenscheid gelobt - jetzt trifft er.

30. Minute: Eine halbe Stunde ist rum im Essener Duell - der FCK wirkt etwas schlapp und war einige Minuten lang von der Rolle. Das haben die grünen Schonnebecker genutzt, es ist eine klare Sache.

34. Minute: Jetzt Kray! Kamboua rückt nach und bekommt den Ball schön aufgelegt, schlenzt ihn aber an den rechten Pfosten. Es bleibt beim 0:3.

40. Minute: Kray hat sich stabilisiert, das Spiel plätschert jetzt, auch aufgrund einiger Wechsel vor sich hin. Schonnebeck kontert gefährlich, vor allem Arne Wessels hat viele Aktionen.

44. Minute: Guter Konter, Wessels legt ab auf Connor Tönnies - Sonntag sorgte diese Kombination für ein Tor gegen Wattenscheid, diesmal wird der Schuss geblockt.

45. Minute: Luca Pinke erhöht auf 4:0 für Schonnebeck.

