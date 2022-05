Ex-Kapitänin der SGS Essen überzeugt: „SGS steigt nicht ab“

Essen. Ina Lehmann lief viele Jahre für SGS Essen auf. Zum Spiel gegen den designierten Meister Wolfsburg gibt sie einen Einblick in ihr Leben danach.

Halbe Sachen sind nichts für Ina Lehmann. Neun Jahre spielte sie in der Frauenfußball-Bundesliga für die SGS Essen und ordnete dem Sport seit ihrer Jugend fast alles unter. Bis der Körper streikte: 2020 beendete die heute 32-Jährige ihre aktive Karriere wegen eines Knorpelschadens im Sprunggelenk.

Seither hat sich ihr Leben grundlegend verändert: Im Sommer erwartet die frühere SGS-Kapitänin ihr zweites Kind und geht in ihrer neuen Rolle voll auf. Und doch fiebert sie im Abstiegskampf mit der SG Schönebeck mit. „Ich hatte eine tolle Zeit in Essen“, sagt sie rückblickend.

Auch wenn sie sich das Ende sicher anders vorgestellt hatte. Denn ein Einsatz in ihrer letzten Saison war aufgrund ihrer gravierenden Verletzung nicht mehr möglich. Und dann kam Corona und verhinderte auch noch eine offizielle Verabschiedung, die sie sicher verdient gehabt hätte: 155 Mal lief Lehmann für die SGS auf und hinterließ bei ihren Gegenspielerinnen im defensiven Mittelfeld so machen blauen Flecken.

Ex-Kapitänin der SGS Essen liebt ihr neue Leben

„Zur aktiven Zeit hätte ich mir das nie vorstellen können. Aber heute muss ich sagen: Ich genieße mein neues Leben. Auch wenn das gar nicht mehr sportlich geprägt ist“, sagt sie, während sie die Sachen packt, um mit ihrem bald zweijährigen Sohn Milo im heimischen Haltern Ziegen füttern zu gehen. „Er liebt Tiere.“ Auch der Fußball ist dem Sohnemann praktisch in die Wiege gelegt worden. Denn Lehmanns Ehemann Kevin hat den auch im Blut, er kickte auch für für Rot-Weiss Essen.

„Wir haben Milo wirklich null komma null darauf getrimmt, aber wenn er im Garten 100 Spielsachen sieht, nimmt er sich einen Ball und fängt an zu dribbeln“, lacht die stolze Mutter. Nur zu seinen Sprintfähigkeiten könne sie noch nichts sagen: „Wenn er so langsam ist wie ich, muss er eben auch im defensiven Mittelfeld spielen.“ In Schönebeck wird sich der Frauenfußball-Erstligist ärgern, denn auch Lehmanns zweites Kind wird ein Junge. Die Talentschmiede der SGS geht damit wieder leer aus.

Ina Lehmann schaut noch mit großem Interesse auf SGS Essen

In Kontakt zu ihrem Ex-Verein steht Lehmann dennoch bis heute. Co-Trainerin Kirsten Schlosser war erst vor wenigen Wochen zu Besuch da. Und natürlich verfolgt sie auch die aktuelle Saison, auch wenn Lehmann die meisten Spielerinnen gar nicht mehr kennt. Mit Jacqueline Klasen, Lena Ostermeier, Kirsten Nesse und Kim Sindermann hat sie noch zusammengespielt, ansonsten hat der Kader sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert.

Kurzes Comeback So ganz ohne Fußball kann Ina Lehmann noch immer nicht leben. „Dieses Gefühl zu gewinnen, fehlt mir. Das hat süchtig gemacht“, sagt sie. Und deshalb ließ sie sich bequatschen, für den abstiegsbedrohten VfL Billerbeck in der Westfalenliga einzuspringen. Bei ihrem sportlichen Comeback in dieser Saison gelang ihrer Mannschaft auch gleich ein 5:1-Sieg über Emsdetten. „Aber danach war ich schon wieder schwanger“, lacht sie.

„Am Anfang der Saison konnte ich den Kader deshalb gar nicht gut einschätzen“, verrät die Pokal-Finalistin von 2014. „Aber die ersten Spiele liefen ja wirklich gut. Da hätte ich niemals gedacht, dass es noch so eng wird.“ Aber in der Rückrunde sammelte die SGS bisher erst drei Punkte. Drei Spieltage vor dem Ende ist der Klassenerhalt damit noch nicht sicher. Und an diesem Mittwoch (19.15 Uhr, Hafenstr.) muss man eine Niederlage gegen den designierten Meister VfL Wolfsburg wohl einplanen. „Aber es gibt ja auch noch das Heimspiel gegen Jena am letzten Spieltag.“

Die Thüringerinnen sind bereits abgestiegen. Mit einem Punkt aus den restlichen drei Partien wäre die SGS gerettet. Aber selbst wenn den Essenerinnen das nicht gelänge: Der Konkurrent SC Sand müsste seine verbleibenden Partien auch erstmal gewinnen. „Natürlich steigt die SGS nicht ab“, ist Lehmann überzeugt. Auch gegen Wolfsburg glaubt sie an eine Überraschung - und wird im Stadion mitfiebern.

