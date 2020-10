Etuf Essen muss in 2. Bundesliga um Klassenerhalt kämpfen

Nach drei Auswärtsspielen in Folge haben die Etuf-Damen in der 2. Feldhockey-Bundesliga am Samstag (12 Uhr) nun immerhin wieder Heimvorteil gegen den Crefelder HTC. Ob das gegen den Tabellensechsten zum zweiten Saisonsieg reicht, ist allerdings fraglich. Das sieht auch Torfrau Susanne Struth so: „Für uns wird es vor allem darum gehen, dass wir die deutlichen Niederlagen zuletzt in Bremen und Hamburg vergessen und abhaken, um schnell wieder an die guten Leistungen der Vorwochen anzuknüpfen. Vor allem das 0:5 gegen den Abstiegskonkurrenten Klipper Hamburg war nicht gerade motivationsfördernd.“

Bis zum Ende der Rückrunde am 25. Oktober und dem Beginn der Qualifikation um den Klassenerhalt sind in den fünf Spielen noch 15 Punkte zu verteilen. Den Anfang möchte Trainer Belal Enaba (Foto) gegen die Krefelderinnen machen: „Wir haben nach der knappen 1:2-Niederlage Mitte Oktober noch eine Rechnung ihnen offen.“

Regionalliga

Crefelder HTC II - HC Essen (So., 12). Im Kampf um die Relegation für die Aufstiegsrunde sollte sich der HCE nach den beiden Punkteteilungen keinen weiteren Punktverlust erlauben. Nach dem Auftritt in Krefeld und dem Nachholspiel am Freitag hat das Weide-Team zum Rückrunden-Ausklang den Spitzenreiter Bonner THV zu Gast. Zunächst steht jedoch für den Tabellenfünften die Rückkehr unter die Top-Vier im Vordergrund. Diese würde aufgrund des besseren Torverhältnisses durch einen Erfolg in der Seidenstadt bereits gesichert sein. Für den Trainer ist es ein sechs Punkte-Spiel. Ich bin sicher, dass meine Mannen das meistern werden und wir nach diesem Wochenende wieder unter die Top 4 rutschen.“

Der Eindruck täuscht: Etuf Essen (blaue Trikots) gewann das Hinspiel gegen ETB Schwarz-Weiß mit 3:2. Foto: Michael Gohl

Oberliga

ETB - Etuf (So., 11). Gipfeltreffen am vorletzten Spieltag der beiden führenden Mannschaften. Mit einem Sieg im Derby würde der Etuf den Vorsprung auf die Schwarz-Weißen auf elf Punkte ausbauen. Beide Mannschaften haben sich zuletzt mit jeweils neun Toren schon einmal warm geschossen. Für Etuf-Betreuer Joachim Reinhardt geht es nicht nur ums Prestige: „Da die Punkte in die Aufstiegsrunde mitgenommen werden, wollen wir den Vorsprung auf den Verfolger zumindest verteidigen.“ Das Hinspiel gewann Etuf glücklich mit 3:2.

ETB-Trainer Tobias Bierkämper geht ohne Druck in das Stadtduell: „Wir haben unsere internen Ziele mit der Qualifikation bereits erreicht und gehen als Außenseiter in die Partie. Beim Saisonbeginn stand der Klassenerhalt an erster Stelle. Was jetzt noch kommt, ist ein Bonus und ein Derby hat dabei natürlich einen ganz besonderen Stellenwert.“

Damen-Regionalliga

DSD Düsseldorf - HC Essen (So., 16). Betreuer Stephan Ostermann möchte durch einen Sieg im Spitzenspiel bei einem Punkt Rückstand wieder die Tabellenführung übernehmen: „Das wird allerdings nicht einfach werden. Der DSD hat sich zum Rückrundenstart personell deutlich verstärkt. Das zeigt die starke Rückrunde. Wir müssen uns allerdings auch nicht verstecken. Da wir uns für die Aufstiegsrunde bereits qualifiziert haben dürften, können wir ohne Druck aufspielen. Wir müssen in der Defensive wieder konzentriert arbeiten.“