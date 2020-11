Etuf Essen feiert Doppelsieg bei den Stadtmeisterschaften

Großartig feiern ist nicht in Zeiten von Corona. Aber zu seinem 100. Geburtstag wollte der Ruderclub am Baldeneysee (RaB) zumindest mit seiner Langstrecken-Regatta noch ein sportliches Highlight setzen. Das Wettkampfprogramm war für Zweier und Vierer mit oder ohne Steuermann ausgeschrieben, für Skulls und Riemen. Die Distanzen betrugen neun oder 18 km, was eine besondere Herausforderung für die Athleten war, denn die normale, olympische Distanz beträgt lediglich 2000 Meter.

Und das war auch die Strecke bei den Essener Stadtmeisterschaften, die diesmal der RaB organisierte. In den Jahren zuvor war stets die Kettwiger RG (KRG) Gastgeber, doch der Kettwiger Herbst-Cup, in dessen Wettkampfprogramm diese zwei Prestige-Rennen stets eingebettet waren, musste in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden.

Henning Sprossmann und Katharina Soldat nahmen die Siegerteller für den Etuf entgegen. Foto: Michael Gohl

Weltmeister Jakob Schneider fehlte dem RaB-Achter

In den vergangenen zwei Jahren hatte der RaB den Stadtachter für sich entschieden. Kein Wunder, denn zur Crew zählte auch Jakob Schneider, der mit dem Deutschland-Achter eine Erfolgsgeschichte schreibt und bereits dreimal in Folge Welt- und viermal in Folge Europameister geworden ist. Schneider fehlte diesmal allerdings, weil der Titelkampf in seine einzige Urlaubswoche fiel, bevor er mit dem deutschen Flaggschiff in die Olympiavorbereitung für Tokio 2021 startet.

Zur Entscheidung hatte der Wind kräftig aufgefrischt und sorgte für ordentlich Wellengang. Der Etuf aber ließ sich davon nicht irritieren, zog der Konkurrenz davon und landete einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Zweiter wurde KRG vor dem TV Kupferdreh und Gastgeber RaB. Das Siegerboot war stark besetzt unter anderem mit den Leichtgewichten Henning Sproßmann und Julius Wagner, amtierender Sprintmeister im schweren Zweier ohne, sowie Henning Käufer, der sich in diesem Jahr für die Junioren-EM in Belgrad qualifizieren konnte. Außerdem saßen im Siegerboot: Mohamed Taieb, Fabian Mimberg, Fynn Strozyk, Laurenz Schmitz, Marcel Mertens und Steuermann Tom Klaes.

Erfolgreiche Crew: Hannah Netthöfel, Mareike Adams, Carlotta Schmitz und Katharina Soldat vom Etuf. Foto: Michael Gohl

Etuf-Frauen drücken dem Rennen ihren Stempel auf

Zuvor hatte der Etuf schon beim Frauen-Vierer den Stadtmeisterschaften seinen Stempel aufgedrückt und durfte sich nach sechs Jahren mal wieder über ein Double bei den Stadtmeisterschaften freuen.

Die Favoritenrolle im Doppelvierer der Frauen war eigentlich durch den Vorjahressieger KRG besetzt, zumal das Team in dieser Besetzung schon Landesmeister geworden war. Der Etuf-Quartett mit Katharina Soldat, Mareike Adams, Carlotta Schmitz und Hannah Nethöfel kam mit den anspruchsvollen Wetterbedingungen aber besser zurecht und spielte seine ganze Erfahrung aus. Mit der KRG anfangs auf einer Höhe setzte sich das Siegerboot auf der zweiten Streckenhälfte ab und gewann deutlich mit über einer Länge Vorsprung zur KRG; der RaB belegte Platz drei.