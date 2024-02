Fußball Oberliga ETB warnt vor Nettetal: So will Schwarz-Weiß punkten

Essen Der ETB muss zum heimstarken SC Union Nettetal - und das ohne den Kapitän. Trainer Damian Apfeld erklärt den Plan für das Oberliga-Spiel.

Schon an diesem Freitag ist der ETB Schwarz-Weiß in der Fußball-Oberliga Niederrhein gefordert. Damian Apfelds Mannschaft trifft um 20 Uhr auf den SC Union Nettetal. Beim Tabellenneunten soll unbedingt ein Sieg her, auch wenn das schwierig werden dürfte, glaubt der Trainer.

„Union Nettetal hat ergebnistechnisch eine sehr gute Vorbereitung absolviert und konnte sich in den Testspielen sehr viel Selbstvertrauen holen. Sie sind bekannt dafür, dass sie auf ihrem Kunstrasenplatz sehr heimstark sind“, so Apfeld. „Sie stehen in der Tabelle ganz knapp hinter uns, somit ist das am Freitagabend – nach einem Arbeitstag – eine sehr schwierige Aufgabe für uns.“

ETB: Kapitän Lach fehlt gesperrt

Trotzdem ist er zuversichtlich: „Wir wollen unsere gute Leitung aus dem TVD-Spiel (1:1-Remis, Anm. d. Red.), mit der gleichen Intensität und Durchschlagskraft, auch in Nettetal zeigen. Union ist eine spielerisch sehr gute Mannschaft, wo man eng dran sein muss. Man darf auf keinen Fall die Abstände zu groß werden lassen.“

Lesen Sie hier: Taktgeber und Dirigent - wie Lucas beim ETB eingeplant ist.

Wenn seiner Mannschaft dies gelinge, ist er davon überzeugt, dass die Fahrt zum heimstarken SC Union von Erfolg gekrönt sein wird - sie weiß ja auch, wie es geht: Der ETB hat seit 2019 alle Partien in Nettetal gewonnen.

Das Hinspiel am Uhlenkrug ging übrigens 0:0 aus. Bitter an diesem Spieltag: Fatih Özbayrak, Prince Kimbakidila und Christian Gojani werden verletzt ausfallen, zudem fehlen ETB-Kapitän Fredi Lach und Armen Shavershyan, die am Sonntag beim 1:1 gegen den TVD Velbert jeweils ihre fünfte Gelbe Karte bekommen haben und Kamil Poznanski aus privaten Gründen.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen