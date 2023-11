ETB überrollt Hamborn und stellt den besten Knipser der Liga

Duisburg. 4:0! Der ETB Schwarz-Weiß schießt sich in Hamborn den Frust von der Seele. Schon früh legen die Essener den Grundstein – und ein Stürmer überragt

Klare Sache: Der ETB Schwarz-Weiß hat das Oberliga-Traditionsduell bei den Sportfreunden Hamborn mit 4:0 (2:0) gewonnen. Matchwinner war Timur Kesim: Der 20-Jährige erzielte drei Tore. Damit führt er die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein gemeinsam mit Baumbergs Robin Hömig an. Beide haben zehn Treffer geschossen. An Noel Futkeu denkt kaum jemand mehr am Uhlenkrug.

Seinen ersten Treffer markierte er bereits in der zweiten Minute. Guiliano Zimmerling dribbelte in den Hamborner Sechszehner und passte genau auf den Stürmer. Das ließ Kesim sich nicht nehmen. Niko Bosnjak erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Fast wäre den Sportfreunden der Anschluss gelungen, in der 50. Minute hatte der ETB Glück, als der Ball vom Pfosten ins Feld zurückprallte.

ETB hat beim 4:0-Sieg auch Glück

Fünf Minuten später war jedoch alles klar, denn Kesim traf zum 3:0. Es war die Entscheidung, noch deutlicher wurde es durch seinen Dreierpack, den er in der 80. Minute schnürte.

ETB-Kapitän Lach: Das ist der Weg aus der Krise.

Das 1:0 war für Trainer Damian Apfeld immens wichtig, vor allem die Entstehung. „Das erste Tor war fast ein Muster für zwei weitere Treffer, bei denen wir über außen durchbrechen und den Ball gut querlegen. Das hat uns in den letzten Wochen oft gefehlt“, sagte er. So konnte sein Team das Ergebnis nach oben schrauben.

So deutlich das Ergebnis klingen mag, die Schwarz-Weißen hatten auch Glück. „Schon in der ersten Halbzeit hätte es in ein oder zwei Situationen klingeln können“, so Apfeld. „Mit vier erzielten Toren bin ich sehr zufrieden, aber wir hatten definitiv Glück, dass wir bei null Gegentoren geblieben sind.“ Nach einer „kleinen Negativspirale“ sei es nicht selbstverständlich gewesen, in Hamborn zu gewinnen. „Das haben wir vom Ergebnis her heute sehr gut gemacht. Wir sind sehr zufrieden und ich möchte unser Zusammenspiel vorne hervorheben. Das hat uns ausgezeichnet.“

Sportfreunde Hamborn – ETB Schwarz-Weiß 0:4 (0:2)

ETB SW Essen: Cordi – Dalyanoglu, Matten, Lach, Usein (46. Sahin) – Shavershyan, Zimmerling – Weihmann (83. Böll), Bosnjak (83. Igbinadolor), Addai (72. Cissé) – Kesim (80. Williams).

Tore: 0:1 Kesim (2.), 0:2 Bosnjak (43.), 0:3 Kesim (55.), 0:4 Kesim (80.).

