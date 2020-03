ETB spürt im Duell mit Spitzenreiter ein Hauch von Pokal

Auf den ETB wartet am Sonntag (15 Uhr) eine Aufgabe mit Pokalcharakter. Es geht zum souveränen Spitzenreiter SV Straelen, dem designierten Aufsteiger. Ein Klub, der bereits unter Profibedingungen trainiert und auch finanziell andere Möglichkeiten hat als der Rest der Liga. Somit ist es aber auch die vielleicht lockerste Aufgabe der Saison für die Schwarz-Weißen, rechnen doch die meisten mit dem zwölften Sieg des Bald-Regionalligisten im zwölften Heimspiel.

Schwarz-Weiß muss bei Offensivaktionen effektiver werden

„Wir haben nicht allzu viel zu verlieren und können nur gewinnen“, weiß auch ETB-Trainer Ralf vom Dorp. Für eine Überraschung, sagt der Trainer, muss jedoch alles passen: „Wir müssen kompakt auftreten und Aktionen nach vorne effektiv ausnutzen. Das war jedoch zuletzt bei uns verbesserungswürdig. Die Defensive hat aber funktioniert.“

Personell sieht es für den ETB jedoch nicht ganz so rosig aus. Neben dem Langzeitverletzten Ömer Erdogan fehlen die beiden angeschlagenen Tristan Richter und Erik May mit muskulären Problemen, Robin Wolters und Julian Kray sind krank, Sebastian Michalsky sah im Schonnebeck-Derby die fünfte Gelbe Karte. Vom Dorp: „Wir fahren nicht nur da hin, um einen schönen Ausflug zu machen, sondern wollen da richtig was raushauen, um die Straelener zu ärgern.“ Im Hinspiel unterlag der ETB mit 0:2.