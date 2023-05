ETB: Sieg in Hilden „Pflicht“, neuer Mittelfeldspieler kommt

Essen. ETB fährt zum Zweiten nach Hilden und könnte den VfB überholen. Damian Apfeld erwartet ein schweres Spiel – und bekommt einen Mittelfeldspieler.

Sie geht langsam aber sich auf das Ende zu, diese starke Oberliga-Saison des ETB Schwarz-Weiß. Die Essener könnten die Runde mit der Vizemeisterschaft krönen. „Wenn diesen Platz holen wollen, ist ein Sieg für uns am Mittwoch Pflicht“, sagt Trainer Damian Apfeld, denn er trifft mit seiner Mannschaft auf den Tabellenzweiten (Mi., 20 Uhr, Hoffeldstraße).

Der VfB Hilden hat sich über die Jahre zu einem Topteam der Liga entwickelt. „Man sieht an der Tabellenposition von Hilden, dass es ein sehr schwieriges Auswärtsspiel ist“, so Apfeld. Schon in der Vorsaison mischten Tim Schneiders Mannschaft oben mit. Das lag nicht zuletzt an Pascal Weber, dem überragenden Torjäger der vergangenen Jahre.

ETB Schwarz-Weiß: Shavershyan kommt, Golz bleibt

Weber ist im Winter zum KFC Uerdingen abgewandert, doch der VfB Hilden zeigt sich davon unbeeindruckt. Die zweitmeisten Treffer haben die Nulldreier erzielt, 80 an der Zahl. „Die Tore verteilen sich auf viele Schultern“, sagt Apfeld. „Hilden ist bei Heimspielen schwer zu bespielen. Sie haben eine gute Kompaktheit, in Kombination mit einem sehr variablen Angriffsspiel. Sie sind unberechenbar und auch bei Standardsituationen sehr stark.“

Sein Team kann ebenfalls eine große Torgefahr entwickeln, 78 Mal waren die Schwarz-Weißen erfolgreich. Auch das ist ein starker Wert. Zwei der Offensivleistungsträger werden in Hilden jedoch ausfallen: Noel Futkeu und Prince Kimbakidila. Zudem sind Marvin Matten, Edisher Ugrekhelidze und Marc Gotzeina nicht dabei sein, Arman Corovic sitzt seine Gelbsperre ab, der Einsatz von Bilal Akhal ist noch fraglich.

Für die neue Runde hat der nächste Zugang unterschrieben: Armen Shavershyan kommt vom FC Remscheid. Der 22-Jährige spielt im defensiven Mittelfeld und ist absoluter Stammspieler beim Landesligisten. „Als ich beim Probetraining am Uhlenkrug war, hat es mir mit der Mannschaft richtig viel Spaß gemacht. Die Oberliga ist für mich eine sehr interessante Herausforderung. Ich möchte mich beim ETB weiterentwickeln und den größtmöglichen Erfolg mit dem Team erreichen“, sagt der Neue.

Und: Torwart Alexander Golz bleibt auch in der kommenden Saison bei den Schwarz-Weißen. JUH

