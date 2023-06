ETB Schwarz-Weiß: Vorbereitungsknaller gegen Rot-Weiss Essen

Trainer Damian Apfeld startet bei ETB Schwarz-Weiß Essen am 1. Juli mit der Vorbereitung.

Essen. ETB Schwarz-Weiß Essen beginnt am 1. Juli wieder mit dem Training. Der erste Test in der Vorbereitung ist gleichzeitig der Höhepunkt am Uhlenkrug.

Beim Fußball-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß steht der Fahrplan für die Saisonvorbereitung. ETB-Trainer Damian Apfeld wird am Samstag, 1. Juli, erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren (10 Uhr, Uhlenkrug). Die Saison in der Oberliga Niederrhein beginnt am 13. August.

Höhepunkt in der Vorbereitung ist sicherlich das Stadtderby gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen, das am Samstag, 8. Juli, um 17 Uhr am Uhlenkrug angepfiffen wird. Es wird gleichzeitig der erste Test für die Schwarz-Weißen sein, während RWE dann schon zumindest einen Auftritt beim Bezirksligisten VfB Bottrop (4. Juli, 18.30 Uhr) hinter sich hat.

Vom 21.-23. Juli bezieht der ETB ein Trainingslager in Billerbeck.

Vorbereitungsplan von ETB Schwarz-Weiß

Sa., 1. Juli: Trainingsauftakt am Uhlenkrug (10 Uhr)

Sa., 8. Juli: ETB - RWE (17 Uhr, Uhlenkrug)

Do., 13. Juli: ETB - SG Wattenscheid 09 (19 Uhr, Uhlenkrug)

So., 16. Juli: SuS Haarzopf - ETB (Uhrzeit offen,. Föhrenweg)

Fr.-So., 21.-23. Juli: Trainingslager Hotel Weissenburg in Billerbeck

So.. 30. Juli: Arminia Klosterhardt - ETB (15 Uhr, Hans-Wagner-SpA.)

So., 7. August: ETB - SV Schermbeck (15 Uhr, Uhlenkrug).

