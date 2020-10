ETB Schwarz Weiß – FC Kray (So., 15 Uhr, Uhlenkrug). Rechtzeitig zum Essener Derby scheinen die Schwarz-Weißen wieder in Form gekommen zu sein, beim 3:0-Sieg in Meerbusch zeigten sie eine wirklich gute Leistung – und auch die „Sorgenkinder“ trafen. Aber dies kann für das Team von Trainer Ralf vom Dorp nur der Anfang gewesen sein: „Wir brauchen am Sonntag im Derby gegen Kray die gleiche Intensität und Konzentration im Spiel wie in Meerbusch. Dies sollte auch der Maßstab sein. Ich sehe keinen Favoriten in diesem Derby und erwarte ein enges Spiel, indem sicherlich auch die Tagesform entscheiden sein wird. In einem Derby zählt weder die Vergangenheit, noch die aktuelle Situation der jeweiligen Mannschaften“, umreißt der ETB-Coach die Ausgangslage.

Zumindest die personelle hat sich bei den Schwarz-Weißen verbessert: Nico Wolters kehrt nach überstandener Augenverletzung wieder zurück in den Kader, auch Dominik Reichardt hat seine Rotsperre endlich abgesessen. Dafür ist der Kapitän mehr als fraglich: In Meerbusch zog sich Sebastian Michalsky eine Zerrung zu, die Zeit bis zum Anpfiff dürfte knapp werden.

Kray hat Probleme im Abwehrzentrum

Der FC Kray kommt nicht gerade mit gestiegenem Selbstbewusstsein an den Uhlenkrug. Die 0:2-Heimniederlage am Donnerstag gegen den souveränen Spitzenreiter hielt sich zwar in Grenzen, war aber Resultat von individuellen Fehlern. Ohne Emir Alic und Giro Tomasello – einem Ex-Schwarz-Weißen wie Kapitän Kevin Kehrmann – fehlte dem Team von Trainer Dennis Brinkmann die Stabilität im Abwehrzentrum. Das könnte auch gegen die schnellen ETB-Angreifer Mohamed Cissé und Prince Kimbakidila ins Auge gehen. Und vorne fehlt den Krayern bislang jede notwendige Durschlagskraft. Die junge ehemalige Schalker Nachwuchshoffnung, René Biskup, zeigte gegen Bocholt zumindest vielversprechende Ansätze und besticht durch trotz des Alters erstaunliche körperliche Robustheit.

„Auch nach dem 0:2 hat sich die Mannschaft nicht fallen lassen, sondern hat weiter versucht, Chancen nach vorne zu kreieren. Ich denke, auf die Leistung der zweiten Halbzeit kann man aufbauen und man darf auch nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben“, ist Brinkmann vor dem Derby ganz guter Dinge.

Kein Herz, keine Einstellung: Trainer Dirk Tönnies war von seiner Mannschaft in Nettetal bedient.

Spvg Schonnebeck - SF Niederwenigern (15 Uhr, Schetters Busch). Trainer Dirk Tönnies war nach der 0:1-Niederlage in Nettetal sauer. Er sprach von einer indiskutablen Leistung, von zu wenig Herz und einem Einstellungsproblem bei seiner Mannschaft: „Mit so einer Leistung brauchen wir in keines der 44 Spiele zu gehen. Wir haben die Grundtugenden vermissen lassen. Das tut sehr weh“, kommentierte er den erneuten Rückschlag gegen einen Gegner, gegen den man nicht verlieren muss und erst recht nicht sollte.

Am Sonntag bekommen die Schwalben die Chance zur Wiedergutmachung. Dann geht es am heimischen Schetters Busch gegen die Sportfreunde Niederwenigern. Ein Gegner, der ähnlich auftreten dürfte wie Nettetal am Donnerstag. „Sie werden wahrscheinlich auch tief stehen. Es wird eine identische Aufgabe, bei der wir uns diesmal anders präsentieren müssen.“ Auch werde es sicherlich die eine oder andere Änderung in der Formation geben. Es wird nicht nur dabei bleiben, dass Emre Kilav nach überstandener Krankheit wieder zurückkehrt. Tönnies: „Ich werde mir überlegen, wie wir wieder Charakter auf den Platz kriegen. Das war auch von den etablierten Spielern zu wenig. Ich erwarte zumindest eine Truppe, die kratzt und beißt.“ Weiterhin nicht dabei sind Arian Reimann (Knieprobleme und Orhan Dombayci (Muskelfaserriss im Hüftbeuger).