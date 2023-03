Fußball: Oberliga ETB Schwarz-Weiß und Schonnebeck warnen – Zuversicht in Kray

Essen. Englische Woche in der Oberliga: Der ETB Schwarz-Weiß, Schonnebeck und der FC Kray sind gefordert. So gehen die Essener Teams in den Spieltag.

Englische Woche in der Oberliga Niederrhein: Der ETB Schwarz-Weiß ist zurück in der Spur, erwartet aber ein schweres Spiel, Schonnebeck und Kray wollen punkten – der Überblick.

TVD Velbert – ETB Schwarz-Weiß (Mi., 19.30 Uhr). Der ETB hat den Patzer des VfB Hilden ausgenutzt und ist wieder Tabellenzweiter. Den Platz wollen Damian Apfeld und Co. verteidigen, leicht wird das nicht, schätzt der Trainer. „Es ist für uns ein extrem schweres Spiel am Mittwoch beim TVD Velbert“, sagt er und verweist auf die Stärke der Birther, die mit Timo Brauer und Björn Kluft beispielsweise zwei Ex-Profis im Kader haben.

Aber gerade läuft es bei den Velbertern nicht so recht, sie haben schon seit mehreren Wochen nicht mehr gewonnen. Sie könnten dennoch jeden Oberligisten schlagen, warnt Apfeld. Ungeachtet dessen: „Wir fahren aber nach Velbert, um erfolgreich zu bleiben.“ Drei Punkte würden für die Entwicklung seiner Elf gut tun. Fehlen werden ihm Prince Kimbakidila, Kamil Poznanski und Labinot Kryeziu. Der Einsatz von Fatih Özbayrak ist fraglich. Gutes Omen: Das Hinspiel ging mit 2:1 an den ETB.

Schonnebeck: Ketsatis kehrt in den Kader zurück

Spvg Schonnebeck – TuRU Düsseldorf (Mi., 19.30 Uhr). Dass die TuRU so weit unten in der Tabelle steht, hätte Dirk Tönnies vor der Saison nicht gedacht. „Ich hätte damit gerechnet, dass sie im Mittelfeld landen werden“, sagt der Spvg-Coach. Am Schetters Busch haben die Landeshauptstädter ein gefühltes Endspiel – keine Punkte, dann wird der Klassenerhalt ganz, ganz schwer zu erreichen.

Tönnies erwartet einen tiefstehenden Gegner, ganz anders als es am Freitag der Fall gewesen war, als die Schwalben Hilden schlugen. „Gegen Hilden haben wir optimal gegen den Ball gearbeitet, mit dem Ball gab es aber Verbesserungspotenzial. Und gegen TuRU werden wir mehr den Ball haben. Da müssen wir Lösungen finden“, sagt Tönnies, der keine Ausfälle zu beklagen hat. Georgios Ketsatis kehrt nach seiner Sperre zurück.

Zurück im Kader der Schonnebecker: Georgios Ketsatis. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Ein Sieg wäre wichtig, die Schonnebecker wollen den Abstand nach unten vergrößern, sodass sie in wenigen Wochen nicht mehr auf die Tabelle schauen müssen.

FC Kray: Ratingen-Spiel macht Mut

MSV Düsseldorf – FC Kray (Mi., 19.30 Uhr). Der MSV steht einen Platz über dem Strich. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass Christian Knappmann seine Krayer auf Augenhöhe mit den Düsseldorfern sieht. „Wir wollen und werden am Mittwoch beim MSV Düsseldorf mit unseren Möglichkeiten alles auf den Platz bringen, um einen weiteren Sieg einzufahren“, sagt er.

Er ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft die „über weite Strecken klasse Leistung gegen Ratingen“ wiederholen und die Rückreise „mit drei Punkten im Gepäck antreten“ wird. 0:2 verlor der FCK zuletzt, Knappmann sah gute Ansätze, die Entwicklung stimmt. „Knappi“ hat alle Mann an Bord.

