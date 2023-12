Trainer Damian Apfeld vom ETB Schwarz-Weiß nimt mit seinem Team am 8. Januar das Training wieder auf.

Fußball Oberliga ETB Schwarz-Weiß startet früher in die Vorbereitung

Essen Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat noch ein Nachholspiel gegen TVD Velbert zu absolvieren. Das ist der Winter-Fahrplan.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat seinen Fahrplan für die Winterpause festgelegt. Die Schwarz-Weißen starten im nächsten Jahr eine Woche früher in die Meisterschaft als die anderen Teams, da sie noch das Nachholspiel gegen TVD Velbert bestreiten müssen. Am Sonntag, 11. Februar, ist der Tabellensiebte zu Gast am Uhlenkrug (15 Uhr). Die reguläre Saison setzen die Essener eine Woche später mit der Begegnung beim Tabellennachbarn Union Nettetal fort (18. Februar, 15.15 Uhr).

Aufgrund des frühen Pflichttermins musste ETB-Coach Damian Apfeld den Vorbereitungsplan leicht verändern. Er wird mit seiner Mannschaft am Montag, 8. Januar, auf der Anlage „Am Krausen Bäumchen“ die erste Trainingseinheit absolvieren (19.30 Uhr). Der erste offizielle Auftritt seiner Mannschaft wird dann bei den Stadtmeisterschaften im Hallenfußball sein, wo die Schwarz-Weißen als Oberligist für die Zwischenrunde (13. Januar) am Hallo gesetzt sind.

In deren Gruppe eins steht in dem ebenfalls gesetzten Landesligisten SpVgg. Steele bereits ein Gegner fest. Die Vorrunde der Essener Stadttitelkämpfe wird eine Woche zuvor ab dem 6. Januar in Stoppenberg ausgetragen.

Testspiel-Programm des ETB

Mittwoch, 17. Januar

SC Velbert - ETB (19.30 Uhr)

Montag, 22. Januar

RW Oberhausen - ETB (19.30 Uhr)

Samstag, 27. Januar

TSG Sprockhövel - ETB (14.30 Uhr)

Mittwoch, 31. Januar

SV Wacker Obercastrop - ETB (19.30 Uhr).

Sonntag, 4. Februar

FC Altenbochum - ETB (15 Uhr)

