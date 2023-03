ETB Schwarz-Weiß: Nächster Spieler kommt vom FC Kray

Essen. Der ETB Schwarz-Weiß verstärkt sich weiter: Almedin Gusic kommt vom FC Kray. Was sich Trainer Damian Apfeld von dem Transfer erhofft.

Neuzugang für den ETB Schwarz-Weiß: Almedin Gusic wechselt im Sommer vom FC Kray an den Uhlenkrug. Das gaben die Essener am Sonntag bekannt. Der 19-Jährige gehört bei den Krayern zum Stammpersonal, für ihn ist es eine Rückkehr: Gusic wurde beim ETB in der C- und B-Jugend ausgebildet.

Der flexible Defensivspieler soll das Team mit „seiner körperlichen Robustheit und guten Zweikampfführung verstärken“, sagt Trainer Damian Apfeld. „Wir freuen uns, mit Almedin Gusic einen weiteren sehr talentierten Essener Jungen von unserem Weg überzeugt zu haben. Es ist schön, dass er als ehemaliger ETB-Jugendspieler wieder den Weg zurück zum Uhlenkrug gewählt hat.“

ETB Schwarz-Weiß: Gusic will den nächsten Schritt machen

Schon als U19-Spieler sei Gusic Apfeld aufgefallen. In der Vorsaison schließlich trainierte er seinen neuen Schützling selbst beim FC Kray, man kennt sich. „In dieser Saison hat er sich in seinem ersten Seniorenjahr direkt als Stammspieler etabliert und hat in seinem jungen Alter schon fast 30 Oberligaspiele absolviert. Wir werden als Trainerteam beim ETB versuchen, ihn in der nächsten Saison auf das nächste Level zu bringen und hoffen, dass sich seine positive Entwicklung der letzten Jahre weiter fortsetzt“, so Apfeld.

Ein Ziel, das auch Gusic hat. „Hoffentlich bekomme ich in der kommenden Saison viel Spielpraxis und kann dann den nächsten Entwicklungsschritt gehen“, sagt der Neue, der nicht der erste Akteur ist, der vom FC Kray zum ETB geht: In der Saison 2022/23 kamen bereits Bubakarry Fadika und Kamil Poznanski vom Essener Rivalen.

Hier gibt es alle News aus der Essener Fußballszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen