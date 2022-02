ETB Schwarz-Weiß muss sich mit Enttäuschung abfinden

Essen. Essener Fußball-Oberligist erleidet am Uhlenkrug sportlichen Rückschlag. Dabei hatte der Gastgeber genug Zeit, die Dinge ins Positive zu rücken.

Enttäuschung beim Fußball-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen: Die Elf vom Uhlenkrug erlebt gegen Kellerkind FSV Duisburg einen sportlichen Rückschlag.

ETB – FSV Duisburg 0:1 (0:1). Nach zuvor zwei Siegen in Serie wollte die Elf von Trainer Suat Tokat mit einem Dreier nachlegen, doch daraus wurde nichts. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und erzielten bereits in der zweiten Minute das Tor des Tages. ETB-Torwart Stefan Jaschin spielte einen haarsträubenden Fehlpass. Nermin Badnjevic nahm dieses Geschenk an, lief frei auf den Keeper zu und blieb vor dem Essener Gehäuse eiskalt.

ETB Schwarz-Weiß kann aus Überlegenheit kein Kapital schlagen

Fortan entwickelte sich eine ausgeglichene erste Hälfte. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile, ließen jedoch im letzten Drittel die nötige Konsequenz vermissen. Unverändertes Bild auch nach Wiederanpfiff. Der ETB weiter im Vorwärtsgang, ohne aus der Feldüberlegenheit Kapital zu schlagen. Die Essener wollten den Ausgleich zwar erzwingen, aber aufgrund der schwachen Offensivleistung ist die Pleite nicht ganz unverdient.

Trainer Tokat war natürlich enttäuscht: „Wir hatten nach dem frühen Rückstand noch genug Zeit, um das Spiel zu drehen. Insgesamt war es aber leider im Kollektiv zu wenig von uns. Obwohl wir 70, 75 Prozent Ballbesitz hatten, waren wir im letzten Drittel nicht gut und haben zu kompliziert gespielt. Wir müssen uns jetzt schütteln und weitermachen.“

ETB: Jaschin – Refai (82. Ayan), Reichardt, Atas (46. Maßmann), Dalyanoglu – Neuse, Akhal (65. Merzagua), Remmo – Cisse, Romano, Kimbakidila (65. Mumcu). Tor: 0:1 (2.).