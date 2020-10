Während der FC Kray durch die coronabedingte Zwangspause auch an diesem Wochenende zum Zuschauen verdammt ist, wollen die beiden anderen Essener Oberligisten in der Tabelle weiter Boden gut machen.

Spvg Schonnebeck – SC Düsseldorf-West (So., 15, Schetters Busch). Die Schonnebecker haben mit dem Auswärtssieg in Hiesfeld ihren Zielkorridor momentan erreicht. „Eine Platzierung zwischen vier und sechs halte ich am Ende für realistisch“, so Spvg-Coach Dirk Tönnies, der findet, dass sich die favorisierten SSVg Velbert und der 1. FC Bocholt schon ein gutes Polster vor der Konkurrenz erspielt haben. Aber das sei in dieser Saison nicht der Maßstab für die erfolgsverwöhnte Spvg. „Wenn wir am Sonntag mit zehn Punkten aus fünf Spielen da stehen, können wir mit dem Start zufrieden sein“, so die Tönnies-Rechnung, zumal man mit SSVg Velbert und Monheim schon zwei schwere Brocken vor der Brust hatte.

Einige Schonnebecker sind angeschlagen

Aber dafür muss der Wiederaufsteiger erst einmal bezwungen werden. Vor dem Abstieg der Düsseldorfer waren die Gäste am Schetters Busch keine gern gesehenen Gäste, sondern machten den Essenern immer Probleme. Mit Routinier Rico Weiler und Kapitän Christoph Zilgens seien die Westler gerade in der Defensive gut aufgestellt. Bei der Spvg sind soweit alle mit von der Partie, auch die angeschlagenen Spieler wie Dombayci (Leiste), Barra (im Training umgeknickt) und Luca Bosnjak (Knieprobleme) werden wohl mitwirken können. Definitiv fehlen wird Kai Nakowitsch, der noch seine Rotsperre abbrummt. Da die Schonnebecker gerade auf die Tore Bosnjaks angewiesen sind, wird der Stürmer noch bis Mittwoch auf die Zähne beißen müssen, danach haben die Schwalbenträger zehn spielfreie Tage.

Prince Kimbakidila (9) war auch gegen Baumberg der torgefährlichste Angreifer in ETB-Reihen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

1. FC Kleve – ETB Schwarz Weiß (So., 15, Bresserberg-Stadion). Die Schwarz-Weißen haben die weiteste Auswärtsfahrt vor der Brust und das „kleine Trauma“ vom vergangenen Wochenende noch in den Knochen, als man den tapfer erkämpften Punkt gegen Baumberg noch in allerletzter Sekunde hergab. Es war die zweite Niederlage in Folge in den Schlusssekunden, wohl auch eine Frage der mangelnden Konzentration in den Reihen des Teams von Trainer Ralf vom Dorp, der zu allem Übel noch auf Mittelfeldspieler Dominik Reichardt verzichten muss, der im letzten Heimspiel mit der auffälligste Akteur in Reihen des ETB war, bis er sich völlig übermotiviert die Rote Karte in einem überharten Zweikampf einhandelte.

ETB hat schnelle Konterstürmer

Auch bei den heimstarken Klevern wird der Weg zum Erfolg auf dem Naturrasen nur über den Kampf führen. „Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel und eine zweikampfintensive Partie, in der wir die Außenseiterrolle haben“, mutmaßt vom Dorp, der mit seinen schnellen Stürmern Mohamed Cissé und Prince Kimbakidila aber vielleicht die beiden entscheidenden Asse fürs Konterspiel im Ärmel hält. Verzichten müssen die Gäste darüber hinaus auf die erkrankten Robin Wolters und Adhurim Aliu.