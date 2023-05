ETB Schwarz Weiß holt das zweite Talent aus Bövinghausen

Essen. Nach Niko Bossnjak kommt nun auch Florian Usein vom Westfalen-Oberligisten an den Uhlenkrug. Der Abwehrspieler ist gebürtiger Essener.

Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen konnte mit Florian Usein einen weiteren jungen talentierten Spieler für sich gewinnen. Ebenso wie Neuzugang Niko Bosnjak wechselt er vom westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen zu den Schwarz-Weißen. Der gebürtige Essener ist Abwehrspieler und weist das Gardemaß von 1,93 m auf. Ausgebildet wurde der 21-Jährige in der Jugend von Borussia Dortmund und dem MSV Duisburg.

Sein erstes Seniorenjahr verbrachte Florian Usein beim FC Kray, ehe er im letzten Sommer nach Bövinghausen wechselte. Dort hat er in dieser Saison bisher 24 Meisterschaftsspiele absolviert. Ab August beginnt Florian Usein eine Ausbildung zum Kaufmann für Dialogmarketing.

„Ich denke, dass der Wechsel zum ETB der richtige Schritt für mich ist, da es ein Verein ist, der junge Spieler fördert und ihnen auch eine Chance gibt. Ein weiterer Grund für den Wechsel war Damian Apfeld, mit dem ich mich oft unterhalten habe und gute Gespräche hatte.

Trainer Apfeld: Ein großes Essener Talent

Außerdem spielt der ETB in der Oberliga eine gute Rolle, wie man ja auch an der laufenden Saison sehen kann. Daran wollen wir in der nächsten Spielzeit auch wieder anknüpfen. Ich möchte der Mannschaft mit guten Leistungen, Toren und Torvorlagen helfen. Ich werde dafür alles tun und hoffe, dass wir wieder ein erfolgreiches Jahr haben“, sagt Florian Usein zu seinem Vereinswechsel.

ETB-Trainer Damian Apfeld über seinen Neuzugang: „Auch Florian Usein gehört zu der Kategorie „großes Essener Talent“, das wir ab dem 1. Juli am Uhlenkrug begrüßen dürfen. Aufgrund seiner sehr guten Dynamik hat Flo die Fähigkeit, das Spiel über die linke Abwehrseite auch mit in der Offensive anzutreiben. Seine Körpergröße, Schnelligkeit und Aggressivität im Zweikampf machen ihn zu einer tollen Verstärkung für den ETB.“

