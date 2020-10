ETB Schwarz Weiß hat einfach kein Matchglück

Ratingen 04/19 – ETB Schwarz Weiß 2:1 (0:0).

ETB: Lenz, Sahin, Maßmann, Pöhlker (62. Voß), Nguanguata (86. Celik), Michalsky, Neuse, Walter (75. Aliu), Remmo, Cisse, Prince Kimbakidila.

Tore: 0:1 Michalsky (61.), 1:1 Eckhardt (71.), 2:1 Ilbay (86./FE).

Der ETB Schwarz Weiß ist momentan wirklich nicht vom Fußballglück verfolgt. Trotz einer engagierten kämpferischen Leistung, in der die Gäste über weite Strecken spielbestimmend und im Ballbesitz waren, gab es eine unverdiente 1:2-Niederlage bei Ratingen 04/19, die fast alles schuldig blieben.

Schlimme Verletzungen in der 23. Minute

Mit dem letzten Aufgebot schaute das Team von Trainer Ralf vom Dorp in Ratingen vorbei und suchte von Beginn an sein Heil in der Offensive. Relativ zügig ging es bis an den gegnerischen Strafraum, doch dann fehlte oft der Mut im Abschluss. Als Mohammed Cisse herrlich in den Lauf von Ismail Remmo passte, scheiterte dieser an der Fußabwehr von Torhüter Dennis Raschka.

Kurz darauf stockte allen im Stadion der Atem: Nach einem Kopfball-Duell zwischen Marvin Roch und ETB-Stürmer Prince Kimbakidila blieben beide blutüberströmt liegen. Während es für den Ratinger mit einem offenen Bruch im Gesicht gleich ins Krankenhaus ging, blieb Prince, nachdem er sich kurz auf dem Platz übergeben musste, tapfer im Spiel und setzte die Partie mit einem voluminösen Turban fort.

Michalsky zeigte per Flachschuss, wie es geht

Zum Glück für die Essener, die auf der Bank ja kaum noch etwas nachzulegen haben, was sich in der zweiten Hälfte brutal bemerkbar machte. Dabei lief alles in die Richtung der Gäste, die auch nach der Pause die spielbestimmende Mannschaft , Cisse, wahrlich nicht als Torjäger geboren, zielte haarscharf am linken Pfosten vorbei (46.) und bei seiner Hereingabe war der Prince (56.) schon einschussbereit, ehe der Abwehrspieler das Bein ausfuhr.

So musste es der Capitano wieder richten: Remmo legte am Strafraum zurück und Sebastian Michalsky zeigte mit seinem Flachschuss (61.) den Kollegen, wo die Lücke in der Abwehr war: 0:1. Hochverdient und längst überfällig.

Sahin „verweigerte“ den Zweikampf vor dem 1:1

Dass sich das Spiel noch wendet, hätte zu diesem Zeitpunkt niemand vermutet. Aber als Bünyamin Sahin auf der linken Abwehrseite den Zweikampf mit Tim Potzler „verweigerte“ und auch noch ausrutschte, verwandelte Fynn Eckhardt per „Wembley-Tor“ (71.) zum 1:1. Und es kam noch ärger: Vier Minuten vor Ende ließ Prince im eigenen Strafraum den Fuß stehen, den Terry dankend fand. Ilbay verwandelte den Strafstoß zum völlig unverdienten Ratinger Siegtreffer.

„Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, sie hat alles rausgehauen, aber am Ende des Tages stehen wir wieder mit leeren Händen da“, haderte ein zerknirschter ETB-Coach vom Dorp anschließend mit dem Fußballglück. Als einen Grund machte er dann die Unerfahrenheit manch eines Akteurs aus, für den die Oberliga noch Neuland ist. „In manchen Situationen müssen wir uns einfach cleverer anstellen.“ Nun gilt es, dies schnell im Alltag zu lernen.