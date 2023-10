ETB Schwarz-Weiß gegen Homberg abgesagt – das ist der Grund

Essen. Das Heimspiel des ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den VfB Homberg ist ausgefallen. Erst im Dezember wird der Oberligist wieder zu Hause spielen.

Das Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und dem VfB Homberg, das für Sonntag angesetzt war, ist ausgefallen.

Grund für die Absage war die Unbespielbarkeit des Platzes im Stadion am Uhlenkrug.

Naturrasen im Stadion am Uhlenkrug nicht bespielbar

„Der Naturrasen im Uhlenkrug-Stadion ist wegen der starken Regenfälle in den letzten Tage nicht bespielbar“, hieß es in einer Stellungnahme des ETB.

Die Essener, aktuell Tabellenzehnter in der Oberliga, wollten sich mit einem Heimsieg vom Tabellen-14. aus Duisburg distanzieren und den Kontakt zum vorderen Mittelfeld herstellen. Daraus wurde zunächst nichts.

Ein Termin Nachholtermin für das Spiel steht aktuell noch nicht fest.

ETB spielt erst im Dezember wieder zu Hause

Das nächste Heimspiel bestreitet der ETB erst am 3. Dezember, wenn der TVD Velbert zu Gast ist. Bis dahin stehen drei Auswärtsspiele in Folge an. Zunächst in Uerdingen, dann in Hamborn und St. Tönis. Auch die beiden letzten Pflichtspiele des Jahres werden die Essener auf fremden Geläuf absolvieren.

Am 10. Dezember beim 1. FC Kleve, dann zum Jahresabschluss am 15. Dezember beim SV Straelen. Erst am 25. Februar wird dann wieder ein Heimspiel anstehen. Dann nämlich treffen die Schwarz-Weißen auf den SV Sonsbeck.

