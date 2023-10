ETB Schwarz Weiß findet zurück in der Erfolgsspur

Büderich. Nach zwei Niederlagen gab es für das Apfeld-Team ein 4:1 beim FC Büderich. Gute Voraussetzungen für das Pokalspiel am Mittwoch in Ratingen.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz Weiß ist für den Pokalkracher am kommenden Mittwoch beim Liga-Konkurrenten Ratingen 04/19 gerüstet. Nach zuletzt zwei Niederlagen, darunter die schmerzhafte 2:6-Klatsche daheim gegen Schonnebeck, fand das Team von Trainer Damian Apfeld beim überzeugenden 4:1 (1:1)-Sieg beim FC Büderich zurück in die Erfolgsspur. Allerdings bedurfte es einer erheblichen Leistungssteigerung der Gäste nach dem Wechsel.

Glück für ETB beim Lattenkreuz-Treffer von Weggen

Gleich mit der ersten Chance gingen die Büdericher nach 17 Minuten in Führung, als nach einer Ecke Jan Niklas Kühling mit seinem Kopfball aus fünf Metern ETB-Keeper Cordi keine Chance ließ. Und sie beanspruchten den Fußballgott bei einem Freistoß von Kevin Weggen nach 26 Minuten, der ans Lattenkreuz klatschte. Ebenfalls per Ecke, die Guiliano Zimmerling herein brachte, erzielten die Schwarz Weißen durch einen Kopfball von Armen Shavershyan, dessen Kopfball aus sechs Metern dann zum 1:1 in der rechten Ecke einschlug (37.), den wichtigen Ausgleich noch vor der Pause.

Nach dem Wechsel war die Sache eindeutiger: Nach Vorlage von Samuel Addai hämmerte Timur Kesim die Kugel zum 2:1 in den Winkel (55.), mit dem 3:1 durch Niko Bosnjak, auf Vorlage von Anfangself-Debütant Collin Weihmann, war die Partie entschieden (65.). Drei Minuten später bedeutete ein schöner Lupfer von Addai nach tollem Sololauf der 4:1-Endstand.

Trainer Apfeld war zufrieden: „Von uns wurde eingefordert, dass das Team eine Reaktion zeigt, das haben wir hinbekommen, es war ein starker Start in die Englische Woche.“



ETB: Cordi – Dalyanoglu (81. Reichardt), Matten, Lach, Poznanski (69. Sahin) – Shavershyan, Zimmerling – Weihmann (78. Cissé), Addai, Bosnjak (78. Böll) – Kesim (72. Williams).

Tore: 1:0 Kühling (17.), 1:1 Shavershyan (37.), 1:2 Kesim (55.), 1:3 Bosnjak (65.), 1:4 Addai (68.)

Zuschauer: 100

